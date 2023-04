À ce prix, le Xiaomi Redmi Note 11 est le bon deal pour changer de smartphone

Remplacé il y a peu par le Redmi Note 12, le Xiaomi Redmi Note 11 reste un très bon smartphone à recommander. Il offre un très bon rapport qualité-prix et se négocie aujourd’hui à seulement 166 euros contre 249 euros pour sa version 128 Go.

Le Redmi Note 12 est l’actuelle référence entrée de gamme chez Xiaomi. Avant lui, il y a eu le Redmi Note 11 sorti l’année dernière, qui offre des caractéristiques toujours performantes et reste encore aujourd’hui un excellent choix, surtout au vu de son prix actuel. Noté 8/10 dans nos colonnes, il profite en ce moment d’une remise de plus de 80 euros par rapport à son prix de lancement.

Les avantages du Xiaomi Redmi Note 11

Un design maîtrisé avec un écran Oled à 90 Hz

Des performances honorables

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide

Dans sa version 4 + 128 Go, le Xiaomi Redmi Note 11 est proposé à 249,90 euros, mais aujourd’hui, il est possible de l’obtenir pour seulement 166 euros sur Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Redmi Note 11. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Redmi Note 11 au meilleur prix ?

Le smartphone avec le meilleur écran dans sa catégorie

Pour un appareil vendu à ce prix-là, on a droit à des finitions soignées et un design maîtrisé. Ses tranches plates offrent une bonne préhension avec son écran de 6,43 pouces et son poids de 179 g. Là où il se démarque de la concurrence, c’est au niveau de son affichage : il embarque un écran Oled capable d’afficher une définition en FHD+ (2 400 x 1 080 pixels), avec même un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Avec toutes ces caractéristiques, le constructeur chinois laisse très peu de chance à ses rivaux.

Et pour naviguer sans se soucier de la batterie du téléphone, ce dernier dispose d’une batterie de 5 000 mAh. Avec une telle capacité, le Redmi Note 11 ne vous laissera pas tomber en plein milieu de la journée. Il peut tenir deux bons jours avant de passer par la case charge. D’ailleurs, sur ce point aussi, Xiaomi arrive à faire mieux que certains modèles vendus plus cher en proposant une charge de 33W. Celle-ci permet de récupérer en une trentaine de minutes plus de la moitié de l’énergie de la batterie.

Taillé pour les usages du quotidien

En termes de puissance, le Xiaomi Redmi Note 11 est un très bon allié pour répondre à des usages classiques du quotidien. Il s’appuie sur la puce Snapdragon 680 associée à 4 Go de RAM, qui délivre des performances honorables. Il n’aura aucun problème pour les tâches quotidiennes, comme pour de la navigation, musique, petit jeu, réseaux sociaux ou encore consommation de contenus. En revanche, pour les adeptes des jeux 3D gourmands, vous pouvez passer votre chemin : ce modèle n’est pas taillé pour supporter de telles expériences. À noter qu’il ne profite pas encore de la mise à jour vers Android 13 avec l’interface MUI 14, mais devrait en profiter prochainement.

Quant à la partie photo, le Note 11 peut compter sur un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et un de profondeur de 2 mégapixels. Globalement, les performances photographiques sont bonnes sans être étincelantes. C’est surtout le capteur principal qui tire son épingle du jeu, même s’il risque d’être assez limité en environnement plus sombre. L’ultra grand-angle est étonnement bon et les capteurs macro et de profondeur sont toujours aussi anecdotiques.

Découvrez plus en détails dans notre test sur le Xiaomi Redmi Note 11.

Pour trouver un bon téléphone à moins de 200 euros, retrouvez notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 200 euros.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).