Poco M5 : seulement 139 € pour ce smartphone Xiaomi avec écran 90 Hz

En lançant son Poco M5, Xiaomi souhaitait proposer un smartphone d'entrée de gamme avec quelques arguments intéressants, tout en appliquant un prix assez bas. En ce moment, ce tarif dégringole : Cdiscount le propose à 139 euros au lieu de 209 euros.

Si les gammes de smartphones créées par Xiaomi comportent des modèles premium qui accumulent les caractéristiques pointues, la marque pense aussi aux budgets plus serrés en adaptant les fiches techniques pour ne pas exploser le prix final. Le Poco M5 détient par exemple une configuration efficace, même si quelques concessions sont à prévoir, mais son principal atout reste son prix bas. D’autant plus que ce smartphone d’entrée de gamme vient de baisser son prix de 70 euros.

Le Xiaomi Poco M5 en quelques mots

Un écran Full HD+ de 6,58 pouces + 90 Hz

Un processeur MediaTek Helio G99

Une charge rapide 18 W

Initialement proposé à 209 euros, le Xiaomi Poco M5 (4 + 128 Go) est désormais affiché à 139 euros sur Cdiscount.

Un écran avec plusieurs atouts

Malgré son prix contenu, le Poco M5 bénéficie de finitions soignées, avec sa coque en similicuir plutôt originale. La pièce la plus intéressante de son design reste tout de même son écran de 6,58 pouces dont la dalle LCD affiche une définition Full HD+, et promet surtout un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui offre une navigation très fluide. Nous ne sommes pas sur du 120 Hz, mais le résultat sera amplement suffisant pour une expérience agréable au quotidien. Mention spéciale par ailleurs pour le Corning Gorilla Glass 3 qui vient protéger efficacement l’écran. Autrement, l’écran sera encadré de bordures plutôt épaisses, ce qui est plutôt commun sur les smartphones d’entrée de gamme.

Une configuration idéale pour les tâches simples

Dans les entrailles du Xiaomi Poco M5, on retrouvera un processeur MediaTek Helio G9 gravé en 6 nm, épaulé par 4 Go de mémoire vive et un stockage de 128 Go (extensible jusqu’à 1 To avec une microSD). Avec une telle configuration sous la main, vous pourrez exécuter tout type de tâches classiques, comme la navigation web, la consultation de réseaux sociaux ou l’écriture de SMS de manière fluide et sans ralentissement. En revanche, n’espérez pas faire tourner des jeux 3D sans accroc : la puissance du Poco M5 ne sera en effet pas suffisante. Concernant sa partie photo, on pourra compter sur un capteur principal de 50 mégapixels qui capture des clichés plus que convenables sous une bonne luminosité. On aura aussi droit à un capteur de profondeur de 2 mégapixels ainsi que d’un capteur macro de 2 mégapixels.

Enfin, concernant son endurance, celle-ci est assurée par une batterie de 5 000 mAh grâce à laquelle vous pourrez tenir deux jours facilement sans passer par la case recharge si vos usages restent modérés. Une fois la batterie épuisée, vous pourrez profiter de la charge rapide jusqu’à 18 W pour gagner des pourcentages rapidement.

Si vous souhaitez comparer le Poco M5 avec d’autres références situées sur la même gamme de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones pas chers à moins de 200 euros du moment.

