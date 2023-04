LG C2 : ce petit TV 4K OLED de 48 pouces est de retour à un super prix

Si vous souhaitez mettre la main sur un TV OLED sans à devoir payer le prix fort, en ce moment, le modèle C2 de LG en 48 pouces chute de nouveau à moins de 900 euros ! Une belle économie de 300 euros sur ce petit téléviseur de très bonne qualité.

Pour regarder ses films ou séries dans les meilleures conditions, il vaut mieux miser sur un TV doté d’une dalle Oled. Et qui mieux que LG, réputés pour la qualité de ses téléviseurs, pour fournir la meilleure expérience qui soit. Le modèle C2 en 48 pouces, est certes de petite taille, il arrivera très bien à satisfaire les amateurs de belles images et le tout pour moins de 900 euros grâce à cette offre.

Les atouts du LG OLED48C2

Une dalle Oled 4K de 48 pouces

Compatible HDR10, Dolby Vision IQ et Dolby Atmos

Les fonctions gaming avec HDMI 2.1

La fluidité de WebOS

Avec un prix barré à 1 199 euros, le téléviseur LG OLED48C2 est actuellement remisé à 899 euros sur le site Rue du Commerce.

Si vous souhaitez un TV plus grand, la version 55 pouces est également en promotion : à 1 070 euros au lieu de 1 990 euros.

La qualité de LG sur une petite diagonale

Aux premiers coups d’œil, le LG OLED 48C2 propose un design similaire à la génération précédente, avec une dalle presque sans bords. La conception a néanmoins été revue, et dispose d’un cadre en fibre composite qui permet de réduire le poids de l’ensemble du téléviseur. Ce petit modèle de 48 pouces reste largement suffisant pour visionner confortablement tous les contenus possibles. D’autant plus qu’elle sera idéale pour les petits intérieurs.

On a d’ailleurs droit à une dalle OLED de grande qualité, qui promet des contrastes infinis, des noirs profonds et une excellente calibration des couleurs. Le seul petit bémol, c’est que cette version de 48 pouces ne bénéficie pas de la luminosité améliorée des autres modèles de la gamme C2. Elle s’accompagne du même processeur Alpha 9 Gen 5 que les autres, qui assure un upscaling 4K plus performant pour les contenus affichés et un niveau de détails nettement supérieur à celui de la génération précédente. À noter, les compatibilités avec le Dolby Vision IQ, HDR10 (mais pas HDR10+), ainsi que le Dolby Atmos pour un son bien immersif avec un son 7.1.2 sont bien de la partie.

Sans trop de compromis

Il est bon à savoir que ce modèle sera aussi idéal pour jouer aux jeux vidéo. Ce téléviseur se dote d’une connectique HDMI 2.1 qui autorise la 4K à 120 FPS pour jouer dans les meilleures conditions sur les consoles next-gen. Les modes ALLM et VRR seront aussi de la partie pour une meilleure fluidité d’image. Enfin, le TV tourne sous webOS, une interface améliorée et intuitive qui donne accès aux applications phares, comme Netflix, Disney +, ou Prime Video. Le modèle 48C2 embarque aussi les assistants vocaux Google Assistant et Alexa, accessibles via des touches de la télécommande.

Si vous souhaitez en savoir plus, découvrez notre test sur le LG OLED55C2, qui est aussi valable pour le modèle 48 pouces.

