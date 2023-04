Xiaomi Redmi Note 11S : la version 128 Go coûte 100 € de moins sur le site officiel

Délivrant des performances satisfaisantes pour un prix plutôt accessible, le Xiaomi Redmi Note 11S est un bon smartphone qui vaut encore plus le coup lorsqu'il est disponible en promotion. Justement, il est en ce moment affiché à 149 au lieu de 249 euros sur le site de la marque.

Si Xiaomi lance fréquemment des smartphones premium plutôt onéreux, la marque chinoise n’oublie pas les budgets plus restreints. Elle propose ainsi plusieurs modèles accessibles au très bon rapport qualité-prix, à l’image du Redmi Note 11S. Son processeur efficace et son bel écran font notamment partie de ses atouts. Autre bon point : son prix, qui n’était déjà pas très élevé, et qui bénéficie actuellement d’une promotion qui permet de le faire passer sous la barre des 150 euros.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 11S

Un écran AMOLED de 6,43 pouces rafraîchi à 90 Hz

Un processeur efficace

Une bonne autonomie

Initialement à 249 euros, puis réduit à 159 euros une fois le produit ajouté au panier, le Xiaomi Redmi Note 11S revient à seulement 149 euros sur le site de Xiaomi grâce au code promo Twitch10.

Un bel écran dans un smartphone pas cher

Même si le Xiaomi Redmi Note 11S affiche un prix bas, il emprunte quelques caractéristiques que l’on trouve habituellement sur des smartphones plus premium. Par exemple, il embarque un écran Full HD+ Super AMOLED de 6,43 pouces, soit l’assurance de profiter d’une excellente qualité d’image, mais ce n’est pas tout : cette dalle est rafraîchie à 90 Hz, et offre donc une très bonne fluidité. Ce ne sera naturellement pas à la hauteur d’un mode 120 Hz, mais le résultat sera tout de même très satisfaisant, surtout à ce prix. Le Xiaomi Redmi Note 11S marque aussi des points grâce à sa légèreté : il ne pèse que 179 grammes, tout comme le Redmi Note 11 classique, d’ailleurs.

Des performances honorables

Le Xiaomi Redmi Note 11S est par ailleurs propulsé par une puce MediaTek Helio G96, qui offre de belles performances pour les tâches classiques, et même pour des jeux gourmands, qui pourront être lancés même avec des paramètres graphiques élevés. Côté logiciel, on pourra compter sur la dernière version de l’interface maison, MIUI 13 basée sur Android 12 (et non Android 13, pour le moment). Côté photo, le Redmi Note 11S intègre un capteur principal de 108 mégapixels, contre 50 sur le modèle classique, ce qui représente une belle montée en gamme. On obtiendra ainsi des clichés de meilleure qualité. Autrement, le smartphone dispose aussi d’un ultra grand-angle, d’un objectif macro et d’un capteur de profondeur. Une belle polyvalence, donc.

Enfin, le Redmi Note 11S se démarque aussi par sa très bonne autonomie, permise par sa batterie de 5 000 mAh. Vous devriez ainsi pouvoir tenir un à deux jours sur une seule charge. Pour la recharge, la charge 33 W vous permettra de gagner environ 50 % de batterie en une trentaine de minutes.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi du moment.

