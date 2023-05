À seulement 149 €, le Xiaomi Redmi Note 12 est à un rapport qualité-prix imbattable

Les nouveaux Xiaomi Redmi Note 12 sont disponibles en ventes depuis quelques semaines, et voilà que le plus accessible de la série voit son prix chuter à 149 euros !

Xiaomi a prouvé à maintes reprises qu’il est possible de trouver de bons smartphones pour un budget inférieur à 200 euros. En se tournant vers sa gamme Redmi Note, on a droit à des modèles à petit prix à la fiche technique équilibrée et suffisante pour certains et certaines d’entre vous. La douzième génération vient de sortir, et le modèle le plus accessible est déjà à prix cassé grâce à un code promo : il perd 50 euros de son prix.

Le Xiaomi Redmi Note 12 en bref

Une belle dalle AMOLED à 120 Hz

Un SoC entrée de gamme efficace : Snapdragon 685

Une grosse batterie et un chargeur 33 W

Dans sa version 4+ 128 Go, le Xiaomi Redmi Note 12 est au prix de 199 euros. En ce moment, on la trouve à 169,99 euros et grâce au code RAKUTEN30, le téléphone chute à 149,99 euros seulement sur le site Rakuten.

La prochaine star de l’entrée de gamme

Le nouveau Xiaomi Redmi Note 12 ne diffère pas grandement de son prédécesseur. Fier représentant du segment entrée de gamme, ce dernier dévoile un joli design sans être hors du commun. Il se montre très équilibré et c’est finalement là que réside sa réelle force. Son apparence est très appréciable avec son écran aux bordures peu épaisses et le poinçon situé en haut au milieu. Le Redmi Note 12 dispose d’une belle dalle lumineuse qui coche toutes les case : AMOLED, FHD+, et 120 Hz. On fait face à une dalle de 6,67 pouces agréable à regarder et confortable pour regarder du contenu.

Au dos, on découvre un triple capteur photo : un capteur photo principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Si nous n’avons pas encore eu l’occasion de tester ses capacités photographiques, il ne sera pas un champion dans le domaine de la photo. Il arrivera à proposer des clichés corrects de jour.

Efficace pour les usages du quotidien

Le Xiaomi Redmi Note 12 n’est pas un monstre de puissance, mais ce modèle a le mérite d’être efficace avec sa puce Snapdragon 685, couplée à 4 Go de mémoire vive. Une configuration qui n’est pas sans quelques petits ralentissements au moment de lancer des applications, mais dans l’ensemble, vous avez un smartphone parfaitement fonctionnel au quotidien. Vous bénéficierez d’une expérience utilisateur assez fluide pour consulter vos réseaux sociaux, faire de la navigation web et supporter du multitâche. Côté logiciel, c’est la dernière version de l’interface maison, MIUI 14 que l’on retrouve, mais basée sur Android 12.

L’autonomie n’est pas un point négligé par la firme chinoise. Le nouveau Redmi Note 12 s’accompagne d’une batterie conséquente de 5 000 mAh, capable de faire tenir une journée et demie, voire deux selon votre utilisation. Il dispose tout de même d’une charge rapide jusqu’à 33 W. Vous allez pouvoir récupérer environ 50 % en une trentaine de minutes. C’est toujours mieux que certains téléphones haut de gamme qui se cantonnent à 25 W. Petit plus, ce smartphone dispose d’un port jack pour ceux qui ne sont pas passés au sans-fil.

En attendant notre test, nous vous invitons à découvrir notre prise en main sur le Xiaomi Redmi Note 12.

Si vous souhaitez comparer le Xiaomi Redmi Note 12 4G avec les autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2023.

