Ce pack Xiaomi Redmi Note 13 5G à -25 % est le super deal à saisir chez Boulanger

Trouver un bon téléphone pour environ 200 euros est moins difficile, surtout avec Xiaomi qui offre un très bon rapport qualité-prix avec son Redmi Note 13 5G. Aujourd’hui, Boulanger le rend plus attractif dans un pack à -25 %.

Xiaomi Redmi Note 13 5G // Source : site officiel

Le Xiaomi Redmi Note 13 5G prend la suite d’une illustre lignée de mobiles pas chers et équilibré. Il coche bien des cases pour combler les besoins des petits budgets, et ce, sans trop de concessions. À l’heure actuelle, il devient encore plus intéressant dans ce pack en promo à moins de 230 euros.

Les points à retenir du Xiaomi Redmi Note 13 5G

Un écran Amoled FHD+ de 6,67 pouces à 120 Hz

Des performances équilibrées avec la puce Dimensity 6080

Une bonne autonomie avec la charge 33 W

En ce moment chez Boulanger, le Xiaomi Redmi Note 13 5G est proposé dans un pack avec une coque et un verre trempé pour seulement 229 euros, au lieu de 300,99 euros habituellement.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 13 5G. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un joli smartphone qui tient la route

Le Xiaomi Redmi Note 13 5G met en avant un design travaillé avec des tranches plates pour une meilleure préhension en main. Même avec son écran de 6,67 pouces, il est agréable en main. On apprécie surtout sa face avant qui laisse découvrir une dalle Amoled FHD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui se révèle agréable pour la navigation.

Pour tenir la cadence, le Note 13 5G est équipé d’une batterie de 5 000 mAh. Elle suffit à faire tenir le téléphone pendant une ou deux journées, tout dépendra de votre utilisation. Au niveau de la recharge, ce n’est pas le plus véloce, mais on apprécie la présence d’un chargeur de 33W qui permet de récupérer environ 50 % en une trentaine de minutes.

Une fiche technique équilibrée, mais limité en photo

Du côté des performances, le Redmi Note 13 5G est animé par une puce MediaTek, la Dimensity 6080 qui lui apporte la 5G — accompagnée de 8 Go de RAM. Elle suffit pour assurer les tâches quotidiennes, comme pour de la navigation, musique, petit jeu, réseaux sociaux ou encore visionner du contenu. En revanche, pour les adeptes des jeux 3D gourmands, il faudra revoir à la baisse vos exigences. Sur la partie logicielle, l’appareil est sorti avec Android 13 et MUI 14, une interface bien pensée, riche et qui fonctionne bien.

Terminons sur la partie photo. Ce n’est pas réellement son point fort, mais il a le mérite de proposer un capteur principal de 108 mégapixels. On obtient des clichés détaillés lorsque les conditions lumineuses sont réunies. Il pêche une fois la nuit tombée. Autrement, il se compose d’un ultra-grand angle de 8 mégapixels, et d’un capteur macro de 2 mégapixels.

Voici notre test sur la déclinaison 4G du Xiaomi Redmi Note 13.

Pas convaincu par le smartphone de Xiaomi ? Il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.