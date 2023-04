Ce PC portable avec un i7 12e gen et un magnifique écran OLED perd 300 €

Que ce soit pour une TV ou un ordinateur portable, l'OLED est une technologie d'affichage coûteuse et il faut en général débourser une belle somme pour mettre la main sur un écran aux contrastes infinis. Mais ce n'est en ce moment pas le cas de l'Asus Vivobook 15X OLED avec Intel Core i7 qui profite d'une belle promotion faisant passer son prix de 999,99 euros à seulement 699,99 euros.

Avec sa gamme d’ordinateurs portables Vivobook, Asus propose des références en général orientées vers une utilisation bureautique et à un prix plus abordable que la gamme des Zenbook. Il y a bien sûr quelques compromis de faits, en particulier au niveau des finitions, mais cela n’empêche pas les Vivobook d’être des laptops performants qui conviendront parfaitement aux travailleurs comme aux étudiants. Ici, c’est un Vivobook haut de gamme dont il est question puisque doté d’un écran OLED et plus encore. Sur le site d’Asus, le Vivobook 15X OLED affiche une réduction de 300 euros.

L’Asus Vivobook 15X OLED en bref

Un bel écran OLED de 15,6 pouces

Un processeur Intel Core i7 performant

Une autonomie confortable

Au lieu de 999,99 euros habituellement, l’Asus Vivobook 15X OLED (X1503) est maintenant disponible en promotion à 699,99 euros en boutique officielle.

Un écran OLED à tout prix !

Si vous êtes amateur de montage photo et vidéo, la colorimétrie et le rapport de contraste d’un écran ont une véritable importance, aussi un laptop avec un écran OLED s’avère être le meilleur choix. L’Asus Vivobook 15X OLED arbore une dalle OLED de 15,6 pouces au format 16:9, en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Pour résumer les choses, c’est un régal pour les yeux, vous profitez d’une belle qualité d’affichage. C’est seulement dommage que la fréquence d’images ne va pas au-delà, mais c’est sûrement pour préserver l’autonomie.

Comme il est à destination des travailleurs, ce PC portable est facilement transportable avec son poids de 1,7 kg et son épaisseur inférieure à 2 cm. Le châssis arbore un design sobre avec une surface argentée faisant facilement penser à un MacBook, hormis pour la finition en plastique qui fait un peu cheap. Reste que ce Vivobook a passé les tests de résistance MIL-STD-810H, une norme militaire mesurant la robustesse d’un équipement face aux températures extrêmes, à l’humidité, aux chocs et aux vibrations. Enfin, on a une connectique complète avec des ports USB-A, USB-C et HDMI 1.4.

Intel Core i7 de 12 génération aux manettes

À l’intérieur de la bête, on retrouve un processeur Intel Core i7-12700H doté de 14 cœurs et de 20 threads et cadencé à 2,3 GHz et à 4,7 GHz en mode turbo boost. Il est assisté par 8 Go de RAM DDR4 et le stockage est pris en charge par un SSD M.2 NVMe de 512 Go. Le Core i7 s’accompagne également d’une carte graphique Intel Graphics UHD qui vous permettra de faire le minimum en termes de travaux graphiques et de lancer des jeux à condition qu’ils ne soient pas trop gourmands en ressources.

L’Asus Vivobook 15X OLED embarque une batterie de 70 Wh qui lui permet de tenir environ une dizaine d’heures pour une utilisation classique. Ce qui est largement suffisant pour couvrir une journée de travail. Il dispose également d’une recharge rapide de 90 W pour refaire le plein d’énergie en peu de temps. Enfin, ce PC portable est livré avec un sac à dos en bonus pour pouvoir l’emporter partout où vous allez.

