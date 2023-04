SteelSeries Apex 7 : ce clavier gaming premium n’a jamais été aussi peu cher sur Amazon

Un clavier gaming ne se distingue pas des autres claviers seulement par un rétroéclairage flashy, il se doit également de garantir un certain confort pour les utilisations de longue durée et d'être plus robuste. Des exigences auxquelles ce SteelSeries Apex 7 saura répondre et en plus, son prix passe de 189,99 euros lors de son lancement l'été 2019 à 109,99 euros aujourd'hui sur Amazon.

SteelSeries est une enseigne incontournable sur le marché des périphériques PC gaming avec un florilège de casques, de claviers et de souris haut de gamme dans son catalogue. Dans le tas, on trouve l’Apex 7, un clavier mécanique premium qui est une référence et qui démontre tout le savoir-faire du constructeur danois avec quelques petits plus comme un écran OLED pour accéder aux paramètres. En ce moment, l’Apex 7 affiche une réduction de 80 euros par rapport à son prix de lancement.

Le SteelSeries Apex 7 en bref

Un clavier robuste avec une garantie de 50 millions de frappes

Le petit écran OLED pour effectuer des réglages

Un repose-main détachable

Lancé à 189,99 euros et proposé habituellement à 149,99 euros, le SteelSeries Apex 7 est maintenant disponible en promotion à 109,99 euros sur Amazon.

Un clavier stylé et robuste

L’accent a d’abord été mis sur la robustesse dans la conception du SteelSeries Apex 7 avec un châssis en aluminium de qualité aéronautique pour une résistance à toute épreuve sur plusieurs années ainsi qu’une garantie de 50 millions de frappes. On trouve également un port USB à l’arrière ainsi qu’un système de cable management à trois sorties qui ravira les personnes organisées. Le modèle en promotion est doté de switchs marrons pour une réponse tactile et silencieuse, sachez également que celui avec les switchs bleus pour une réponse tactile avec clic est affiché au même prix.

On retrouve le RGB inhérent aux claviers gaming, celui-ci propose un panel de 16,8 millions de couleurs qui est d’ailleurs compatible avec certains jeux et applications. Par exemple, l’Apex 7 peut s’illuminer en rouge si votre santé est basse lors d’une partie de jeu vidéo. Le RGB est personnalisable sur l’application SteelSeries Engine. Enfin, et c’est assez rare pour devoir être souligné, il y a en haut à droite un petit écran OLED qui vous permet d’accéder aux paramètres sans devoir passer par le logiciel.

Tout est pensé pour le confort d’utilisation

SteelSeries n’a pas lésiné pour rendre l’Apex 7 confortable, même pour les longues utilisations. On a d’abord un repose-main magnétique et confortable fourni pour poser ses paumes durant la frappe. Cela apporte une meilleure prise en main et ce n’est pas quelque chose à négliger, plus particulièrement pour les gamers pros. En ce qui concerne la frappe en elle-même, tout est pensé au niveau de l’ergonomie avec des touches accessibles sans difficultés et réactives avec un point d’activation à 2 mm. Ce qui est idéal pour les jeux où ça va très vite comme dans les parties multijoueurs.

Histoire d’augmenter le confort d’utilisation de chacun, SteelSeries met à disposition son logiciel Engine 3 pour personnaliser entièrement ce clavier, et ce, jusqu’à cinq configurations différentes. Chaque touche est paramétrable et peut prendre la place d’une autre, vous pouvez également définir plusieurs combos de touches pour ouvrir les programmes de votre choix. Même l’écran OLED est paramétrable et vous pouvez l’utiliser pour afficher des informations sur telle ou telle application. Enfin, le RGB est également configurable avec sept préréglages prévus et un mode personnalisable pour se livrer à toutes vos fantaisies.

