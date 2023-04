L’Apple iPhone 14 n’avait jamais atteint un prix aussi bas que maintenant sur Amazon

L'iPhone 14 est commercialisé depuis septembre 2022 et les inconditionnels d'Apple ont sans doute remarqué une étonnante ressemblance avec la génération précédente. Les plus grosses nouveautés résident dans le logiciel iOS 16 et dans l'indice de réparabilité revu à la hausse. Reste que ce smartphone est d'une excellente qualité et en ce moment, il affiche un prix jamais atteint chez Amazon, passant de 1 019 euros à 844,43 euros.

La hausse des coûts touche tous les secteurs et même le marché de la high-tech n’y échappe pas. En effet, c’est la première fois qu’un iPhone premium dépasse les 1 000 euros dans son modèle de base et cela n’augure rien de bon pour l’iPhone 15 qui devrait arriver à la rentrée prochaine. Heureusement que l’iPhone 14 est en promotion de temps en temps et cette fois-ci, il atteint son prix le plus bas sur Amazon avec cette promotion de 17 %.

L’Apple iPhone 14 en bref

La puissance de la puce A15 Bionic

Une excellente autonomie

Des finitions impeccables

Au lieu de 1 019 euros habituellement, l’iPhone 14 (128 Go) est maintenant en promotion à 844,43 euros chez Amazon. Il est disponible en plusieurs coloris à ce prix : blanc, bleu, mauve et noir.

Un fond de tiroir qui en impose

L’iPhone 14 est, certes, un fac-similé de l’iPhone 13, mais il reste un excellent smartphone qui serait recommandable s’il n’avait pas subi cette hausse de prix drastique. Il coûte tout de même 200 euros de plus que l’iPhone 13, justifier cela par un meilleur indice de réparabilité et un nouveau logiciel, c’est limite… Au niveau de l’écran, nous avons une dalle Super Retina XDR de 6,1 pouces dotée d’une définition de 2 532 x 1 170 pixels et d’un taux de rafraîchissement de seulement 60 Hz.

L’écran est de bonne facture et obtient de bons résultats sur la luminosité et la résolution, mais 60 Hz sur un smartphone de plus de 1 000 euros, c’est difficilement défendable. Côté logiciel, nous sommes sur iOS 16 qui propose les animations les plus fluides du marché et qui regorge de bonnes idées et de fonctionnalités pratiques et ludiques toutes plaisantes, aussi infimes soient-elles. Le gros atout, et cela vaut pour tous les logiciels iOS, est le suivi des mises à jour. On ne connaît pas sa durée, mais les exemples précédents dépassent de loin le suivi de cinq ans des logiciels Android.

Une expérience utilisateur toujours aussi agréable

À l’intérieur, nous avons le processeur qui équipait l’iPhone 13 Pro Max : la puce A15 Bionic avec 6 cœurs CPU et 5 cœurs GPU et accompagnée de 6 Go de RAM LPDDR5. Certes, ce processeur n’apporte que peu de différences avec le modèle précédent, mais il délivre tout de même d’excellentes performances et saura accomplir tout ce que vous lui demanderez sans s’essouffler. Même s’il commence à être devancé par les SoC les plus récents, vous pourrez lancer les jeux les plus gourmands comme Genshin Impact et Fortnite.

L’autonomie est le plus souvent le point fort des smartphones d’entrée et du milieu de gamme, mais on entend de plus en plus parler de modèles haut de gamme dotés d’une autonomie de compétition. C’est le cas de l’iPhone 14 qui peut tenir environ deux journées en utilisation modérée, on regrette toutefois que la recharge soit limitée à 25 W. Enfin, on remarque qu’Apple fait tout ce qui est possible pour préserver la santé de la batterie avec une bonne gestion de la chauffe et une charge rapide jusqu’à seulement 60 % de la batterie avant qu’elle ne ralentisse.

