DJI Mini SE 2 : ce nouveau petit drone est déjà en promotion chez la Fnac

Compact et léger, le DJI Mini SE 2 est un drone grand public qui sera combler les débutants qui souhaitent s’essayer aux vidéos aériennes. Proposé dans un bundle, il passe à 399 euros contre 489 euros habituellement.

Les drones DJI peuvent parfois s’approcher des 1 000 euros, heureusement la marque pense aux petits budgets et à ceux qui souhaitent s’essayer à la vidéo aérienne en proposant la gamme SE. Récemment, on trouve le DJI Mini SE 2, un drone léger offrant des images de bonne qualité, et avec des vols automatiques bien pratiques pour immortaliser vos moments. Et si vous êtes intéressés, aujourd’hui, on le retrouve dans un pack pour moins de 400 euros grâce à un code promo.

Ce qu’il faut retenir du DJI Mini SE 2

Un petit drone léger, facile à transporter

Capable de filmer en définition 2,7 K

La présence des fonctions QuickShots et Panorama

Au lieu d’un prix barré à 489 euros, le drone DJI Mini SE 2 Fly More Combo (avec des accessoires supplémentaires) tombe à 399 euros en utilisant le code DJI90 sur le site de la Fnac. Notez que c’est normalement le prix du drone seul.

Pour une expérience plus premium, on trouve également le DJI Mini 3 Pro (avec Smart Controller) qui passe à 849 euros au lieu de 999 euros avec le code promo DJI150, toujours sur le site de la Fnac.

Pratique à emmener partout avec soi

Tout comme son prédécesseur avant lui, le Mini SE 2 est un drone ultraportable, capable de tenir dans le creux de la main une fois replié. Il est avant tout pensé pour les utilisateurs débutants en quête d’un produit accessible pour se faire la main. Avec ses petites dimensions et ses 246 g, il sera facilement transportable grâce à son squelette pliable qui pourra se glisser dans un sac à dos sans problème.

Le drone s’accompagne d’ailleurs de quelques accessoires pour faciliter vos sessions de vol. On retrouve une radiocommande, deux batteries de vol intelligente, une paire d’hélices de rechange, plusieurs câbles USB et RC, un sac en bandoulière ou encore une paire de joysticks de rechange.

Une bonne expérience en vol, avec un temps limité

Ce drone est capable de capturer des vidéos jusqu’en 2,7K à 30 fps, et de prendre des photos en 12 Mpx, le tout avec un maximum de 10 km de transmission vidéo HD (contre 2 km de distance sur l’ancien modèle). Pour débuter dans la vidéo aérienne, la qualité d’image sera largement suffisante. Et avec son stabilisateur trois axes, le drone est capable d’offrir une image la plus lissée possible, sans accrocs malgré le vent.

Pour varier un peu les prises de vue, de nombreux modes de vol automatique sont disponibles comme QuickShots et Panorama. Le drone exécutera le mouvement choisi pendant l’enregistrement vidéo. De quoi se faciliter grandement la vie si on veut obtenir un résultat pro. Le constructeur apporte même une assistance au décollage/atterrissage, et d’une option retour au point de départ au cas où vous auriez perdu votre drone de vue. Enfin, au vu de sa petite taille, il faut s’attendre à quelques compromis, notamment au vu de l’autonomie. L’appareil se limite à un temps de vol maximal de 31 minutes, et ce chiffre est amené à varier en fonction des modes utilisés.

