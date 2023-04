La sonnette connectée de Xiaomi qui filme en 2K est en promotion à -20 %

En proposant une définition 2K et des fonctionnalités pratiques, Xiaomi ne fait pas les choses à moitié avec sa sonnette Smart Doorbell 3. Déjà intéressante pour son bon rapport qualité-prix, aujourd’hui, elle est encore moins chère et chute à 79 euros au lieu de 99 euros.

Conçu par le géant chinois Xiaomi, la sonnette connectée Smart Doorbell 3 permet de voir qui sonne à la porte et d’ensuite interagir avec votre visiteur. Elle est capable de filmer aussi bien de jour comme de nuit, le tout avec une belle qualité d’image pour discerner au mieux l’individu qui se trouve au pied de votre palier. Elle a de bons arguments à faire valoir, et tombe à moins de 80 euros grâce à cette promotion.

La Xiaomi Smart Doorbell 3, c’est quoi ?

Une sonnette compacte avec un carillon inclus

Filme en 2K avec une vision nocturne

Capable de détecter les mouvements et d’alerter en temps réel

Disponible à sa sortie au prix de 99,99 euros, la Xiaomi Smart Doorbell 3 voit son prix baisser à 79,99 euros sur le site du constructeur.

Une installation simplifiée

Pour sa sonnette connectée, Xiaomi propose une conception sans fil et s’emboîte dans un socle qui se fixe sur votre porte simplement via un adhésif. Et si vous avez des doutes sur son mode de fixation, la marque assure que si quelqu’un tente de la démonter, la sonnette détecte l’action, déclenche une alarme, enregistre une vidéo et envoie une notification sur votre téléphone.

Dans la boîte, vous retrouvez le carillon inclut avec la sonnette, ce qui n’est pas toujours le cas chez les concurrents qu’il le vende à part. Il s’agit d’un petit boîtier à mettre à l’intérieur, qui audible même dans les environnements bruyants. Il existe quatre modes de volume différents, et même un mode « Ne pas déranger » qui vient désactiver le carillon pour rester au calme. D’après le constructeur, la sonnette est capable de tenir environ cinq mois et nécessiterait d’être chargée seulement 3 fois par an grâce à sa batterie de 5 200 mAh. Ce résultat est amené à varier en fonction de la température ou de la prise vidéo. Et, grâce à son port USB-C, la recharge se fait rapidement.

Visionner à tout moment le pas de votre porte, nettement

Pour obtenir des images nettes et détaillées, la Smart Doorbell 3 offre une définition en 2K. Et pour afficher le plus de choses possible et distinguer au mieux la personne qui, sonne, la sonnette dispose d’un objectif ultra grand-angle de 107°. Elle est aussi capable de filmer la nuit grâce à quatre lampes infrarouges, mais la qualité devrait être moins nette.

La sonnette connectée de Xiaomi détecte les mouvements, et peut distinguer les personnes, des animaux de compagnie et des objets pour éviter les notifications inutiles sur votre smartphone. Avec l’application dédiée, vous allez pouvoir observer ce qui se passe devant votre logement, et de communiquer avec la personne. Il est même de personnaliser un message de bienvenue lorsqu’un visiteur appuie sur la sonnette. Quant aux vidéos, elles pourront être stockées durant 3 jours gratuitement.

