Fortuneo : la banque en ligne veut attirer la foule avec cette prime de 150 €

Avec l'inflation qui galope encore et toujours, on est à l'affût de la moindre économie à réaliser : téléphone, internet, mais aussi la banque. Les banques traditionnelles ont en effet augmenté leurs frais, une fois de plus, et continuent d'aller à contre-courant de ce qui se fait dans les néo-banques. Ces dernières ne vous facturent aucun frais en général et dans le tas, vous avez Fortuneo qui fait tout pour attirer de nouveaux clients avec cette prime de bienvenue de 150 euros.

Les banques en ligne seront-elles la nouvelle norme dans un avenir proche ? Avec certains avantages comme des frais bancaires réduits, voire inexistants, et une gestion simplifiée de ses finances, il y a de quoi se poser la question. C’est sans compter toutes ces offres de bienvenue dégainées pour capter le plus grand nombre de nouveaux clients, telles que cette prime de bienvenue de 150 euros offerte par Fortuneo pour l’ouverture d’un compte chez eux.

Un compte en ligne chez Fortuneo, c’est quoi ?

Aucun frais sur les paiements et retraits par carte bancaire, même à l’étranger

Aucun frais d’ouverture et de tenue de compte

Carte bancaire gratuite à partir d’une utilisation par mois

Jusqu’au 2 mai, les nouveaux clients ouvrant un compte en banque chez Fortuneo pourront recevoir une prime pouvant s’élever jusqu’à 150 euros. Pour ce faire, il faut opter pour une carte Gold CB Mastercard et rentrer le code opération FTNAVRIL23.

Une valeur sûre sur le marché des banques en ligne

Lors de sa création en 2000, Fortuneo était une société proposant des services de bourse en ligne qui est ensuite devenue une filiale du Crédit Mutuel Arkéa. Elle devient ensuite une banque en ligne en 2009, Fortuneo propose toujours des services de bourse en ligne mais surtout des produits bancaires tels que des comptes courants, des crédits immobiliers, des livrets d’épargne, des assurances-vie et plus encore. Autrefois destinée à une clientèle aisée, cette banque s’ouvre à une plus large audience avec des conditions d’entrée relativement souples. Fortuneo est également tournée vers les innovations, elle a notamment été la première banque à utiliser le paiement sans contact à partir d’objets connectés.

Le compte avec la carte Fosfo Mastercard ne demande aucune condition de revenus ou d’épargne. Celui avec la carte Gold CB Mastercard demande en revanche un revenu minimum de 1 800 euros net mensuel pour un compte individuel ou 2700 euros pour un compte joint avec deux cartes. Ces cartes sont gratuites à partir du moment où vous les utilisez au moins une fois par mois, ce qui n’est pas du tout compliqué, et n’engrangent aucun frais de paiement et de retraits, même lorsque vous êtes à l’étranger.

Une application qui fait le boulot

L’application de Fortuneo fait le boulot, mais accuse un côté trop classique. Elle propose toutes les fonctionnalités basiques allant du suivi de vos transactions à l’affichage des cours de la bourse en passant par la création de cartes bancaires virtuelles. Ces cartes bancaires virtuelles servent pour les achats en ligne, elles sont à usage unique pour plus de sécurité. Mais en mettant de côté ces fonctionnalités et les mises à jour pour rester dans l’air du temps, l’application reste basique et ne se démarque pas vraiment de celle des concurrents.

Vous pouvez en apprendre plus sur Fortuneo en consultant notre avis complet.

Comment s’inscrire et obtenir jusqu’à 150 euros ?

Après avoir rempli le formulaire d’inscription, vous devrez fournir un avis d’imposition pour justifier de vos revenus. Un dépôt initial de 300 euros sera aussi demandé à l’ouverture de votre nouveau compte. Pour bénéficier de l’offre, vous devez vous inscrire avant le 2 mai 2023 et renseigner le code promo « FTNAVRIL23 ». Votre dossier devrait être alors finalisé sous 2 semaines maximum.

Quelle que soit la carte choisie, il faudra effectuer 5 paiements dans un délai de 90 jours maximum après la souscription effective de la carte pour bénéficier des 150 euros offerts si vous avez opté pour la Gold Mastercard, directement versés sur votre compte Fortuneo. Si vous avez choisi la carte Fosfo, vous recevrez une prime de bienvenue de 70 euros. Seules ces deux cartes sont éligibles à l’offre. La réalisation de cinq paiements au moyen de la carte souscrite sera demandée avant que l’argent soit viré sur le compte dans un délai de 2 semaines.

Afin de comparer Fortuneo avec d’autres banques en ligne, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur sur le sujet.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.