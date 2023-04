Oui, c’est possible de dépenser moins de 1000 € pour un TV 4K OLED de 55 pouces compatible 100 Hz

Quand on nous parle de TV OLED, on pense en général à LG qui est la grande référence en la matière, mais Sony aussi sait tirer son épingle du jeu avec ses TV Bravia XR OLED. En général, ce genre de téléviseur n'est pas donné, comme ce Sony XR-55A75KAEP en général vendu entre 1 500 et 2 000 euros. Cependant, en ce moment, vous pouvez le retrouver chez Conforama au prix très attractif de 999,99 euros.

L’OLED est l’une des meilleures technologies d’affichage du marché, on la retrouve maintenant sur les TV, les laptops ainsi que les smartphones et les montres connectées. Grâce à des pixels qui émettent leurs propres couleurs et gèrent leur propre luminosité, l’OLED affiche un rapport de contraste infini et des noirs ultra-profonds. Le Sony XR-55A75KAEP peut vous en faire profiter et en plus, il est disponible à un super prix aujourd’hui.

Le Sony XR-55A75KAEP en quelques points

Une dalle OLED de 55 pouces en 4K UHD

L’interface Google TV et Google Assistant intégré

Compatible avec le gaming 4K 120 FPS

Vendu habituellement entre 1 500 et 2 000 euros, le Sony XR-55A75KAEP est maintenant disponible à 999,99 euros chez Conforama. Ce produit est cependant indisponible à la livraison, vous devrez le retirer en magasin.

Une qualité d’image de haute volée

Le Sony XR-55A75KAEP est un écran de 55 pouces, ce qui correspond à une diagonale de 139 cm, on est donc en présence d’un téléviseur de moyenne taille qui aura sa place dans les salons de petite ou moyenne surface. Comme mentionné ci-dessus, la technologie d’affichage est l’OLED et la définition est en 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels). La fonction XR 4K upscaling est capable d’optimiser les flux d’une définition inférieure pour les afficher en 4K. Enfin, cet écran profite des traitements d’image HDR10 et Dolby Vision.

Pour ce qui est de l’audio, le Sony XR-55A75KAEP est équipé de deux haut-parleurs diffusant chacun une puissance de 20 W RMS et est capable de prendre en charge les formats DTS Surround, Dolby Audio et Dolby Atmos pour un son spatialisé. Ce TV profite également d’une technologie maison de Sony : Acoustic Surface Audio. Celle-ci diffuse le son sur toute la surface de la dalle pour la transformer en un haut-parleur géant et vous en mettre plein les oreilles comme si vous étiez au cinéma.

Une TV parfaite pour vos parties de PS5 ou de Xbox Series

À l’instar des TV récents, celui-ci est doté des fonctionnalités d’une Smart TV et intègre l’interface Google TV avec le Chromecast. Vous pouvez donc naviguer de manière fluide et retrouver vos programmes et applications rapidement afin de profiter au mieux de vos séries Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+ en 4K. De plus, le Sony XR-55A75KAEP est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant pour pouvoir le contrôler à la voix.

Pour ce qui est de la connectique, ce téléviseur est doté de quatre entrées HDMI dont deux avec la norme 2.1, ce qui rend le gaming en 4K 120 FPS possible. La qualité de vos sessions de gaming sur une console de dernière génération est donc optimale. Nous avons également deux ports USB-A pour la lecture de fichiers audio et vidéo ainsi qu’une sortie audio optique pour raccorder une ampli ou une barre de son. Performant et aux fonctionnalités complètes, ce téléviseur peut être considéré comme l’une des meilleures références du marché.

Afin de comparer le Sony XR-55A75KAEP avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures TV OLED du moment.

