Ce chargeur compatible MagSafe est 50 % moins cher que sur le site d’Apple

Le chargeur Belkin BoostCharge Pro est capable de recharger votre iPhone via MagSafe de manière tout aussi rapide que le chargeur maison d'Apple. Son avantage majeur, c'est que le chargeur Belkin est actuellement bien moins cher que sur le site de la marque à la Pomme : au lieu de 49,95 euros, il est ainsi proposé à 26,99 euros sur Amazon.

Cela fait plusieurs années que Belkin est le partenaire privilégié d’Apple. La marque américaine a ainsi produit un grand nombre d’accessoires compatibles avec les iPhone, AirPods et autres Apple Watch, notamment pour les recharger de manière rapide. L’un de ces modèles, le Belkin BoostCharge Pro, est tout à fait capable de recharger rapidement les iPhone grâce à sa puissance de charge de 15 W. En ce moment, il est même presque 50 % moins cher que sur le site d’Apple.

Les points essentiels du chargeur Belkin

Un chargeur MagSafe moins cher

Une puissance de charge jusqu’à 15 W

Un support dépliant pour poser l’iPhone en mode paysage

Affiché à 49,95 euros sur le site officiel de la Pomme, le chargeur Belkin BoostCharge Pro est actuellement disponible en promotion à seulement 26,99 euros sur Amazon.

Un chargeur pratique

À première vue, le chargeur Belkin BoostCharge Pro ressemble en tout point au chargeur MagSafe maison d’Apple, avec son aimant circulaire reconnaissable. Mais contrairement au modèle de la Pomme, le modèle Belkin dispose d’un câble très long : il mesure en effet 2 mètres. Un aspect vraiment pratique pour celles et ceux qui souhaitent utiliser leur iPhone, même pendant sa charge, sans être très proche de leur prise. Son revêtement tressé le rend également très résistant. De plus, et comme le chargeur MagSafe classique d’Apple, le modèle présenté ici est très léger, et donc pratique pour le transporter partout avec soi.

Autre point intéressant du design du chargeur Belkin : celui-ci dispose d’un petit support dépliant qui permet de poser l’iPhone en position horizontale pendant sa recharge, ce qui permet par exemple de regarder une vidéo ou de scroller sur ses réseaux sociaux de manière confortable.

Une puissance de charge importante

Concernant sa puissance de charge, le chargeur Belkin BoostCharge Pro est capable de grimper jusqu’à 15 W, tout comme le chargeur MagSafe original. Votre iPhone 12, 13 ou encore 14 pourra ainsi regagner des points de batterie de manière très rapide. L’aimant circulaire permet concrètement d’aligner plus précisément les bobines à induction, ce qui permet de faire monter la puissance de charge à 15 W contre 7,5 W en Qi. Notez aussi que le câble du chargeur Belkin dispose d’un connecteur USB-C. Enfin, l’appareil pourra recharger votre iPhone même si celui-ci est recouvert d’une coque MagSafe officielle.

