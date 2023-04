Xgimi Halo : ce vidéoprojecteur compact Full HD coûte 150 € de moins aujourd’hui

Doté d'une batterie et capable d'afficher des images lumineuses, le vidéoprojecteur portable Xgimi Halo propose plusieurs caractéristiques très recherchées par les utilisateurs en quête d'un cinéma portatif. En ce moment, il est même en promotion chez Darty, qui le propose à 599 euros au lieu de 749 euros.

De nombreux amateurs de films et de séries rechignent à acquérir un vidéoprojecteur, parfois jugé trop encombrant et lourd. Pourtant, il est possible de trouver des modèles plus compacts et portables grâce notamment à une batterie intégrée. Et, ce format réduit leur permet tout de même de projeter des images sur de grandes surfaces. Par exemple, c’est le cas du modèle Xgimi Halo, qui diffuse des images Full HD jusqu’à 150 pouces. Son autre atout, c’est son prix, qui bénéficie actuellement d’une promotion de 150 euros.

Les points essentiels du Xgimi Halo

Des images projetées en Full HD jusqu’à 150 pouces

Une batterie intégrée

Un vidéoprojecteur avec Android TV

D’abord affiché à 749 euros, le vidéoprojecteur Xgimi Halo est désormais proposé à 599 euros chez Darty.

Un modèle léger avec une belle qualité d’image

Haut de 14,5 cm, le Xgimi Halo est un vidéoprojecteur que l’on peut qualifier de compact, surtout avec son poids plume de 1,6 kg. On peut ainsi le transporter très facilement, puisqu’il ne prendra que peu de place dans un sac si l’envie d’une séance ciné hors de chez vous se fait sentir. Vous pourrez même vous accorder une session en plein air, puisque ce modèle intègre une batterie, qui lui confère d’ailleurs une autonomie de 2 heures, promet la marque.

Son petit format ne l’empêche toutefois pas d’assurer de bonnes performances. En effet, Le Xgimi Halo est capable de projeter des images en Full HD pouvant aller jusqu’à 150 pouces (soit 381 cm), ce qui permet de visionner tout type de contenu sur une grande surface. Ajoutons à cela une luminosité de 800 lumens, ce qui garantit normalement des images lumineuses, même lorsque votre pièce n’est pas suffisamment plongée dans la pénombre, ou si votre environnement est un peu éclairé. Le son n’est d’ailleurs pas en reste grâce aux deux haut-parleurs Harman Kardon de 5 W, qui offrent un son clair et sans distorsion ainsi qu’une prise en charge du Dolby Audio. Si cela ne suffit pas, vous pourrez toujours brancher un système son externe.

Des images toujours nettes

Le Xgimi Halo dispose également de fonctionnalités pratiques qui permettent de profiter d’images toujours nettes, comme la mise au point automatique, ou encore la correction automatique de la distorsion trapézoïdale, utile pour afficher des images correctement alignées et positionnées, peu importe la surface sur laquelle elles sont projetées.

Enfin, le Xgimi Halo marque des points grâce à son intégration d’Android TV, l’OS de Google qui donne naturellement accès aux applications du Play Store. On pourra ainsi profiter d’une interface claire, qui fournit même des propositions personnalisées en fonction de votre profil. La fonction Chromecast, qui permet de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette, sera aussi de la partie, de même que Google Assistant, accessible via la télécommande du vidéoprojecteur, qui obéira à toutes vos requêtes vocales.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.