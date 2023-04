Le dernier TV 4K Mini LED de TCL présenté au CES 2023 est déjà en promotion

TCL est connu pour proposer des TV au rapport qualité-prix optimal et cette année, le constructeur chinois remet le couvert avec sa nouvelle gamme de téléviseurs pour le marché européen. Les nouveaux C645, C745 et C845 utilisent un affichage Neo QLED, un terme désignant un rétroéclairage Mini LED utilisant les points quantiques de la QLED. Prévu pour le mois de mai, le modèle 65C845 profite déjà d'une réduction faisant passer son prix de 1 490 euros à 1 190 euros grâce à une offre de remboursement.

Le TCL 65C845 fait partie de la nouvelle gamme des téléviseurs TCL de 2023 embarquant les dernières technologies d’affichage ainsi que plusieurs traitements d’image. Alors que plusieurs modèles précédents faisaient des compromis sur la fréquence d’images, cette dernière se retrouve optimisée ici et rend ce TV parfaitement taillé pour le gaming. Le 65C845 n’est pas encore commercialisé et devrait être disponible à partir du 9 mai chez nos marchands préférés, mais vous pouvez déjà profiter d’une offre de remboursement de 300 euros.

Le TCL 65C845 en bref

Une dalle Neo QLED de 65 pouces en 4K

Parfaitement taillé pour le gaming avec ses quatre entrées HDMI 2.1

Une fréquence d’images optimale à 144 Hz

Au lieu de 1 490 euros habituellement, le TCL 65C845 est maintenant disponible en promotion à 1 190 euros chez Boulanger grâce à cette offre de remboursement de 300 euros.

La Neo QLED, grande nouveauté chez TCL

Le TCL 65C845 est une dalle de 65 pouces utilisant la Neo QLED, une technologie d’affichage mise au point par Samsung il y a deux ans. Les TV Neo QLED utilisent un rétroéclairage avec des Mini LED ainsi qu’une couche de points quantiques, c’est donc une simple évolution de la QLED qui utilise un simple rétroéclairage LED. La Neo QLED apporte un contraste inégalé sur un écran doté de LED et un meilleur contrôle de la luminosité qui réduit le blooming (effet de halo lumineux autour d’éléments clairs sur l’écran).

Le TCL 65C845 est en définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) et propose plusieurs traitements d’image tels que HDR HLG, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Vision IQ pour ne citer qu’eux. Le constructeur annonce un pic de luminosité de 2000 cd/m² et grâce au processeur AiPQ Processor 3.0, le rendu d’images est optimisé sur plusieurs caractéristiques comme la définition, la luminosité, le contraste ou encore la fréquence d’images. Enfin, la partie audio utilise deux haut-parleurs Onkyo de 20 W chacun et prend en charge le Dolby Atmos.

Un mode gaming bluffant

Alors que la plupart des précédents modèles de TV TCL proposaient un taux de rafraîchissement pas assez fluide pour les derniers jeux AAA, le TCL 65C845 propose mieux encore. Vous avez tout d’abord quatre entrées HDMI 2.1 où brancher votre PS5 ou votre Xbox Series et qui rendent le gaming en 4K 120 FPS possible, cette dalle ayant déjà une fréquence d’images native de 120 Hz. Le mode Game Master Pro 2.0 comprend plusieurs technologies d’optimisation telles que le VRR, l’ALLM et le FreeSync Premium Pro.

Et, si vous voulez encore plus de fluidité, la technologie DLG (Dual Line Gate) vous donnera l’impression d’avoir un affichage à 240 Hz en Full HD ! Pour ce qui est des fonctionnalités Smart TV, le TCL 65C845 tourne sous Google TV, ce qui vous permet de naviguer facilement sur vos plateformes de SVOD préférées telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et AppleTV+ et avoir accès au catalogue d’applications du Google Play Store.

