Ce PC portable avec écran OLED + i7 12e gen est à un super prix chez Cdiscount

Si vous souhaitez acquérir une machine puissante, dotée d'un bel écran, mais sans débourser une fortune, vous pourrez vous tourner vers l'Asus Vivobook S14 OLED, qui est en ce moment proposé à 879,99 euros au lieu de 999,99 euros chez Cdiscount.

Parmi les gammes de PC portables conçues par Asus, on trouve notamment la série Vivobook, qui comporte le plus souvent des modèles d’entrée de gamme, mais avant tout nettement moins onéreux que les autres références de la marque. Toutefois, ces derniers ne manquent certainement pas de puissance, à l’image du Vivobook S14 OLED, qui embarque non seulement un processeur i7 de 12e gen, mais également un bel écran OLED. Le tout, avec 120 euros de réduction grâce à cette offre.

Les points essentiels de l’Asus Vivobook S14 OLED

Un écran OLED 2,8K de 14 pouces

Combo i7 de 12e gen + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Avec NumPad

Initialement affiché à 999,99 euros, l’Asus Vivobook S14 OLED N3402 est désormais proposé à 879,99 euros chez Cdiscount. Sachez que le modèle sera en stock le 9 mai 2023, mais vous pouvez commander dès maintenant pour profiter de ce prix préférentiel.

De l’OLED sur une machine peu chère

Les Vivobook font certes partie des références les moins onéreuses d’Asus, cela n’a pas empêché la marque de soigner les finitions de ses PC portables. Le S14 OLED adopte ainsi des lignes épurées, avec un boîtier métallique noir mat tout en finesse et un cadre fin de 6 mm. Il présente également un format compact et un poids contenu, avec seulement 1,8 kg sur la balance, ce qui en fait une machine légère et facilement transportable.

Mais, l’atout majeur de ce design reste évidemment cet écran OLED 2,8K (2 880 x 1 800 pixels) de 14 pouces, qui nous fait aussi profiter d’un rapport screen-to-body de 85 %. En bref, on aura droit à une excellente qualité d’image sur une large surface, soit l’assurance d’un bon confort visuel. L’autre avantage de ce design se trouve au niveau du trackpad de l’appareil. On y trouve en effet un NumPad : grâce à un réseau de LEDs, le pavé tactile se transformera en pavé numérique. Pratique pour saisir des données numériques en un clin d’œil.

Des performances de haute volée

Côté performances, l’Asus Vivobook S14 OLED n’a pas à rougir devant des machines puissantes bien plus onéreuses. En effet, ce modèle embarque un processeur Intel Core i7-12700H, cadencé à 3,5 GHz (boost jusqu’à 4,7 GHz) et épaulé par 16 Go de mémoire vive. Cette configuration vous permettra d’exécuter tous types de taches de bureautique de façon fluide, de même que de la navigation web sans accroc. Mention spéciale aussi pour le système de refroidissement efficace et silencieux, et notamment le ventilateur IceBlade qui accélère correctement le transfert de chaleur. Pour la partie graphique, ce Vivobook est équipé d’un Intel Iris Xe Graphics. Cette référence ne se destine donc pas vraiment au jeu, et sera davantage taillée pour un usage professionnel en mobilité. Autrement, ce Vivobook S14 OLED se munit également d’un SSD de 512 Go, qui permettra à la machine de réduire les temps de chargement et d’accélérer ses lancements.

Côté connectique, le Vivobook S14 OLED comporte un port USB 2.0, un port USB 3.2 Gen 1 Type A, deux ports Thunderbolt 4 USB-C, un port HDMI 2.0 et une prise audio combo jack. Le son est quant à lui assuré par un système audio certifié Harman Kardon, qui comprend d’ailleurs la technologie DTS. Un ajout pratique pour le visionnage de séries ou de films, ou même pour les appels en visio. Pour ce dernier usage, on pourra d’ailleurs profiter d’une technologie de réduction de bruit, qui rendra votre voix bien plus claire durant vos appels.

