L’iRobot Roomba s9+ noté 9/10 voit aujourd’hui son prix diviser par 2

Chez iRobot, les aspirateurs robots les plus haut de gamme sont bourrés de fonctionnalités intelligentes qui viennent simplifier le quotidien. Pour s'en procurer un, il faut souvent payer le prix fort, sauf pour le Roomba s9+ avec sa station de vidage automatique, qui tombe à 699 euros contre 1 499 euros au départ.

Pour vous éviter la corvée de l’aspirateur, ou du moins de fournir le moindre effort pour cette tâche ménagère, les aspirateurs robots sont les parfaits compagnon. D’ailleurs, quoi de mieux, que de se diriger vers l’un des leaders du marché : iRobot. Le constructeur dispose d’un catalogue bien étoffé et regroupe de très bonnes références comme le S9+ que nous avons pu tester il y a de cela maintenant quatre ans. Cette référence peut sembler vieillissante, mais s’avère encore très efficace pour nettoyer votre intérieur. Il est d’ailleurs plus recommandable d’opter pour cette solution, maintenant qu’elle coûte 800 euros de moins.

L’iRobot Roomba s9+, c’est quoi ?

Un aspirateur robot très performant

Équipé d’une station d’auto-vidage pratique

Capable de cartographier son environnement pour bien se repérer

Affiché à un prix assez onéreux, l’iRobot Roomba s9+ passe de 1 499 euros à 699 euros chez Boulanger, ainsi que sur le site Ubaldi et Darty. Une belle économie de 800 euros sur la facture.

Un design en forme de D pour un nettoyage plus précis

Pour son Roomba s9+, iRobot opte pour une conception en forme de D. Un choix judicieux puisque contrairement au format rond, ici le robot va pouvoir atteindre plus facilement les saletés dans les angles et recoins des murs. Ses dimensions, en revanche, ne lui permettent pas de se faufiler sous tous les meubles. Rassurez-vous, grâce à ses moult capteurs, le robot reconnait assez bien son environnement. S’il bute contre un obstacle, ce dernier apprend de son erreur et ne réitère pas.

Équipés de grosses roues, il peut surmonter quelques obstacles, mais aura quelques difficultés à détecter les tapis. Durant notre test, il est arrivé que le tapis s’emmêle avec les brosses de l’appareil. Il faudra donc s’assurer à la prochaine session de nettoyage de retirer ce type de tissu. Par contre, il évite bien les câbles qui se trouvent sur le sol.

Performant, mais assez bruyant

Sorti en 2019, le Roomba s9+ reste encore un très bon investissement surtout au vu de son prix actuel. En un seul passage, le robot va éliminer efficacement la poussière et détritus présents sur le sol. Il offre une belle puissance d’aspiration, qui s’accompagne d’une soufflerie assez bruyante. Il sera difficile de l’oublier une fois en marche, mais en choisissant le mode « silencieux » le robot se fera moins entendre. Toutefois, il perd en efficacité. Il vaut mieux opter pour le mode « minutieux » qui garantit un nettoyage en profondeur.

Avec l’application, vous allez pouvoir programmer des horaires pour lancer l’aspirateur automatiquement lorsque vous êtes absent, par exemple. Vous pourrez aussi choisir une pièce particulière à nettoyer, contrôler le robot à distance ou même lui ordonner d’éviter certaines zones. Après chaque session, vous recevez un récapitulatif vous indiquant au mètre carré près la surface nettoyée. Et, grâce à son système d’autovidage qui va permettre au robot de vider les saletés collectées de façon autonome pendant plusieurs semaines. Enfin, si le constructeur promet 120 minutes d’utilisation, durant notre test, il n’a pas réussi à atteindre une heure d’autonomie à pleine puissance. En choisissant le mode silencieux, il est capable de tenir 1 heure 30 minutes.

Pour plus d’informations, vous pouvez retrouver notre test sur l’iRobot Roomba s9+.

