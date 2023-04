Avec 200 € de moins, la Garmin Fenix 7X Solar est prête pour vous suivre à chaque aventure

Commercialisées dans la foulée du CES 2022, les montres connectées Garmin Fenix 7 se déclinent en trois modèles. Nous avons la Fenix 7S avec un boîtier de 42 mm, la Fenix 7 et son boîtier de 47 mm, et le modèle qui nous intéresse dans cet article : la Fenix 7X, dotée de verre solaire et d'un boîtier de 51 mm. C'est ce dernier qui est actuellement en promotion, son prix passant de 899,99 euros à 699 euros sur Amazon.

Garmin, entreprise spécialisée dans les GPS, s’est un beau jour lancée dans le marché des montres connectées et y a mis à profit son savoir-faire en matière de géolocalisation. Aujourd’hui, les montres connectées Garmin sont celles dotées des GPS les plus précis et la série des Garmin Fenix 7 constitue le summum de ce dont le constructeur américain est capable. En ce moment, vous pouvez retrouver la smartwatch ultime pour les sportifs avec une réduction de 200 euros.

La Garmin Fenix 7X Solar en quelques points

Une montre robuste de 51 mm se rechargeant à l’énergie solaire

Un excellent suivi des données et un GPS ultra-précis

Une autonomie olympique

Au lieu de 899,99 euros habituellement, la Garmin Fenix 7X Solar est maintenant disponible en promotion à 699 euros chez Amazon.

Une smartwatch d’élite pour les sportifs

La Garmin Fenix 7X est une montre connectée robuste, sobre, avec un imposant boîtier de 51 mm, qui vous suivra partout et même lors de vos séances de plongée. En effet, elle bénéficie d’une certification 10 ATM qui lui permet de résister à une profondeur aquatique allant jusqu’à 100 mètres, ainsi que d’un petit plus qui la démarque des deux autres modèles de sa gamme : une lampe torche à LED. Cette dernière vous permettra entre autres d’être vu sur le bord de la route durant votre jogging nocturne ou de vous repérer lors de vos séances de spéléologie.

L’écran de 1,4 pouce, et c’est la grosse nouveauté de ce modèle, est désormais tactile ! Vous ne galérerez plus à naviguer avec les commandes autour du cadran. La technologie d’affichage utilisée est le MIP transflectif, plus votre environnement est lumineux et plus l’écran est visible. Lorsqu’il fait nuit, c’est le rétroéclairage basique qui prend le relais. Pour ce qui est du verre, le Power Sapphire permet à votre montre de se recharger à l’énergie solaire et avec sa lunette en titane, elle est particulièrement résistante face aux chocs inopinés contre les battants des portes.

Un suivi complet des performances sportives

Comme mentionné ci-dessus, les GPS des smartwatches de Garmin sont extrêmement précis, plus que celui d’un smartphone, et ce, peu importe que vous soyez en ville ou au milieu des bois. Pour assurer un suivi de vos données de santé et de vos performances sportives, elle utilise une foule de capteurs tels qu’un cardiofréquencemètre, un oxymètre, un gyroscope, un altimètre et bien d’autres. Elle peut mesurer au mieux vos capacités dans plusieurs disciplines sportives, même le golf, et suivre votre sommeil.

Pour ce qui est de l’autonomie, la Garmin Fenix 7X Solar se positionne clairement dans le haut du panier, notre test a pu mesurer une endurance de deux semaines en utilisation moyenne. Comptez environ deux heures pour la recharger totalement. Et pour ce qui est de la recharge solaire ? Garmin dit l’avoir améliorée depuis la Fenix 6 et elle permettrait de gagner quatre jours d’autonomie supplémentaires, mais elle manquerait tout de même d’efficacité.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Garmin Fenix 7.

Afin de comparer la Garmin Fenix 7X Solar avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres connectées dédiées au sport.

