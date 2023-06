Amazfit GTR 2 : avec 90 € de remise, cette smartwatch est un excellent deal

L'Amazfit GTR 2, qui se démarque par son excellente autonomie et par ses nombreuses fonctionnalités tournées vers la santé, bénéficie actuellement d'une réduction alléchante : elle est ainsi disponible à 78 euros au lieu de 169 euros.

Sur le marché des montres connectées, la marque Amazfit est une valeur sûre, surtout en ce qui concerne les modèles abordables et pourtant dotés de nombreuses fonctionnalités pratiques. La GTR 2 est une smartwatch complète que l’on recommande, et même si sa successeure, la GTR 3, est plus performante, cette version n’est toujours pas dénuée d’intérêt, notamment quand elle coûte moins de 80 euros.

Les points forts de l’Amazfit GTR 2

Un écran AMOLED de 1,39 pouce

Un suivi de santé et des activités sportives efficace

Une autonomie de deux semaines

Au lieu de 169 euros au lancement, la Amazfit GTR 2 est maintenant en promotion à seulement 78,68 euros sur Amazon.

Une montre élégante avec un écran AMOLED

L’Amazfit GTR 2 a beau être une montre connectée abordable, son design n’a pas été négligé. On aura ainsi droit à un design élégant et tout en rondeur, avec un cadre en aluminium résistant qui entoure la dalle. Sur ce cadre, vous retrouverez d’ailleurs deux boutons physiques sur le côté (dont un muni d’une couronne rotative pour naviguer facilement dans les menus) qui vous serviront à exécuter des commandes qui n’exigent pas l’utilisation du tactile.

En parlant de tactile, l’écran de la GTR 2 intègre une belle dalle AMOLED de 1,39 pouce, d’une définition de 454 x 454 pixels (326 pixels par pouce), ce qui est largement suffisant pour rendre les informations affichées bien lisibles. La montre est par ailleurs certifiée 5 ATM, ce qui veut dire qu’elle pourra survivre jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Un suivi efficace de la santé et du sport

L’Amazfit GTR 2 est une montre vraiment complète, puisqu’elle propose un suivi des activités sportives et de la santé efficace. D’abord, aidée de ses capteurs, elle sera capable de surveiller la qualité du sommeil, le niveau de stress, mais aussi pour mesurer le rythme cardiaque (avec le capteur optique BioTrackerTM 2 PPG) ainsi que l’oxygénation du sang (SPO2). Vous retrouverez certaines données directement affichées sur l’écran de la montre, mais il faudra ensuite passer par l’application dédiée (disponible sur iOS et Android) pour des analyses plus poussées.

Concernant le sport, la GTR 2 reconnaît une grande quantité d’activités sportives, comme la course en plein air, le tapis roulant, la marche, le vélo ou encore la natation. La montre pourra ensuite produire un rapport analysant vos performances, qui pourra être consulté sur l’application.

Une montre endurante

L’Amazfit GTR 2 marque aussi des points pour son endurance, puisqu’elle est capable de rester allumée durant deux semaines grâce à sa batterie de 471 mAh. Évidemment, cette durée variera en fonction de votre utilisation et des fonctionnalités activées. Vous pourrez, par exemple, l’utiliser durant 48 heures avec un usage très intensif. Concernant sa recharge, la montre passera de 0 à 100 % de batterie en 2 heures seulement.

