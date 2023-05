Ce bon smartphone Samsung avec un écran 120 Hz n’est qu’à 164 € pour les French Days

On connaît mieux les Samsung Galaxy de la série S et de la série A, mais moins ceux de la série M. Et pour cause, ces derniers ont été conçus pour concurrencer les smartphones d'entrée de gamme chinois sur le marché asiatique, mais ils commencent à se propager, et même à partir à la conquête de l'Ouest. Le Samsung Galaxy M23 est l'un des derniers modèles de la série M et il est en promotion grâce aux French Days qui font chuter son prix à 164 euros.

Avec la série des Samsung Galaxy M, le constructeur sud-coréen vous garantit de mettre la main sur un smartphone pour moins de 300 euros et bénéficiant de tout son savoir-faire. On pourrait même le prendre pour un modèle du milieu de gamme quand on regarde de plus près sa fiche technique, plus particulièrement au niveau de l’écran et du processeur. Durant les French Days, vous pouvez mettre la main sur ce smartphone pour 135 euros moins cher.

Le Samsung Galaxy M23 en quelques points

Une dalle TFT rafraîchie à 120 Hz

Un bon rapport performances/prix

Un smartphone de moins de 200 € compatible avec la 5G

Au lieu d’un prix barré de 299 euros, le Samsung Galaxy M23 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 164 euros chez Cdiscount grâce au code promo 15DES149.

Un smartphone aux belles finitions

En termes de design, il est difficile de distinguer un Samsung Galaxy d’un autre et cela est une bonne chose pour le Samsung Galaxy M23 : on n’a pas l’impression d’avoir ici un smartphone d’entrée de gamme. L’écran de 6,6 pouces est lui aussi de bonne facture, il s’agit d’une dalle TFT avec une définition Full HD+ (1080 x 2408 pixels) et même un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. La navigation sur internet et le visionnage de vidéos en seront des plus agréables.

L’appareil photo est quant à lui plus anecdotique, il ne faut en général pas s’attendre à grand chose venant de smartphones d’entrée de gamme. Nous avons ici un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,8), un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2), un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4) et un capteur frontal de 8 Mpx (f/2,2). Ce smartphone peut filmer jusqu’en 4K 30 FPS. Pour ce qui est de la qualité des clichés, c’est correct mais sans plus, on apprécie tout de même la présence de la stabilisation optique que l’on retrouve en général sur les smartphones haut de gamme.

Des performances correctes grâce à sa puce Qualcomm

Le Samsung Galaxy M23 tourne avec la puce Snapdragon 750G qui lui permet d’être compatible avec la 5G. On retrouve le même processeur dans le Samsung Galaxy A52 5G et celui-ci offrait déjà des performances honorables. Grâce à lui, ce smartphone peut accomplir les tâches basiques comme la navigation et la lecture vidéo avec fluidité et même lancer les gros jeux 3D du moment sans gros ralentissements, à condition bien sûr de ne pas être exigeant sur les options graphiques.

L’autonomie est en général un point fort chez les smartphones d’entrée et du milieu de gamme, et le Samsung Galaxy M23 n’échappe pas à la règle. Sa batterie de 5 000 mAh est capable de tenir une journée et demie environ, il est peut-être même possible d’atteindre la fin de la deuxième journée en poussant sur le mode économie d’énergie. La recharge dite rapide s’élève à 25 W et il faudra une petite heure pour refaire entièrement le plein de la batterie. Attention, le chargeur n’est pas fourni dans la boîte.

