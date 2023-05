Cdiscount a attendu le dernier jour des French Days pour dévoiler ses meilleures offres

À l'occasion des French Days, Cdiscount propose une sélection d'offres avantageuses sur une variété de produits électroniques, tels que des smartphones, des PC et des TV. Dans cet article, nous avons regroupé les meilleures offres du marchand français, afin de vous aider à trouver les produits qui correspondent le mieux à vos besoins.

Les French Days permettent de faire de très bonnes affaires sur les meilleurs produits Tech de l’année dernière. En effet, grâce à Cdiscount, vous pourrez obtenir à prix (très) réduit les smartphones, tablettes, TV et autres, qui ont marqué 2022 et même 2023. Les promotions sont extrêmement nombreuses, mais nous avons regroupé uniquement celles que nous jugeons qui méritent votre argent.

Les meilleures offres des French Days sur Cdiscount

Notez que les membres Cdiscount à Volonté peuvent obtenir une réduction supplémentaire de 25 euros à partir de 299 euros d’achat grâce au code promo 25D299CD. Si vous n’êtes pas encore membre, vous pouvez l’être pour seulement 29 euros l’année.

Xiaomi Poco X5 Pro

Avec sa gamme Poco, Xiaomi parvient à proposer des smartphones de milieu de gamme le plus souvent taillés pour le gaming. Avec son Poco X5 Pro, la marque chinoise a souhaité proposer un modèle élégant et vraiment performant, pour un prix toujours contenu. Malgré quelques compromis sur la fiche technique, le Poco X5 Pro est un bon smartphone susceptible de plaire à un large public.

Le Xiaomi Poco X5 Pro en quelques mots

Un design élégant

Une dalle AMOLED de 6,67 pouces rafraîchie à 120 Hz

Une puce performante Snapdragon 778G

Initialement proposé à 399 euros, le Xiaomi Poco X5 Pro (256 Go) est désormais proposé à 309 euros chez Cdiscount. Les membres CDAV ont même droit à une réduction supplémentaire grâce au code promo 25D299CD : le Poco X5 Pro passera alors à 284 euros.

Logitech MX Anywhere 2S

Les PC portables actuels ont beau être équipés d’un trackpad, une souris sans fil nomade reste encore aujourd’hui très utile pour naviguer efficacement dans l’interface de sa machine. Elle devient encore plus intéressante quand elle est légère et facilement transportable. C’est par exemple le cas de la célèbre Logitech MX Anywhere 2S, qui embarque quelques fonctionnalités bien pratiques pour la productivité.

Les points essentiels de la Logitech MX Anywhere 2S

Une petite souris compacte facile à transporter

La fonction Flow pour transférer des fichiers d’un appareil à un autre

Un capteur laser Darkfield pour fonctionner sur toutes les surfaces

Initialement proposée à 49,99 euros, la souris Logitech MX Anywhere 2S est désormais affichée à 39,99 euros chez Cdiscount. Vous aurez également droit à l’antivirus McAfee avec cette souris.

Huawei MateBook B3-520

Les MateBook sont les ordinateurs portables produits par Huawei, ce sont essentiellement des ultrabooks dédiés à la bureautique et donc destinés aux étudiants comme aux travailleurs. Certes, vous ne jouerez pas à des jeux gourmands ou réaliserez des travaux graphiques complexes sur ce laptop. On reste sur une utilisation basique, agréable et fluide. Durant les French Days, vous pouvez mettre la main sur le Huawei MateBook B3-520 en ce moment moins cher de 350 euros sur Cdiscount.

Le Huawei MateBook B3-520 en quelques points

Une dalle IPS-LCD de 15,6 pouces en définition Full HD

Un processeur Intel Core i5 de la 11e génération avec un GPU embarqué

Un châssis léger avec une connectique complète

Au lieu de 799,99 euros habituellement, le Huawei MateBook B3-520 est maintenant disponible en promotion à 449,99 euros chez Cdiscount.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite

C’est en octobre 2021 que Xiaomi a dévoilé sa Redmi Watch 2 Lite. Si ce modèle ne reprend naturellement pas certaines caractéristiques premium, comme un écran AMOLED, il propose tout de même un grand nombre des fonctionnalités que l’on attend habituellement d’une montre connectée aujourd’hui. Suivi de l’activité physique, suivi du sommeil, mesure de la quantité d’oxygène dans le sang… Bref, une référence vraiment complète, que l’on peut trouver à tout petit prix à l’occasion des French Days.

Ce qu’il faut savoir sur la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite

Un écran LCD de 1,55 pouce

Plus de 100 modes Sport et de nombreuses fonctionnalités de santé

Une puce GPS intégrée

Affichée à 79 euros sur le site officiel de Xiaomi, la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite est actuellement proposée à 39 euros chez Cdiscount.

Xiaomi Redmi Pad

Après un retour réussi avec sa Xiaomi Pad 5, la firme chinoise revient avec cette fois-ci une tablette tactile entrée de gamme. La Redmi Pad ne commet aucune grosse faute qui nous empêche de vous la recommander. Elle l’est d’autant plus maintenant qu’elle chute sous les 180 euros à l’occasion des French Days.

Les atouts de la Xiaomi Redmi Pad

Un design soigné et une bonne prise en main

Un écran 2K rafraîchi à 90 Hz idéal pour regarder du contenu

Une autonomie confortable

Proposée à son lancement à 279,90 euros, la tablette Xiaomi Redmi Pad (3 + 64 Go) se négocie à seulement 179,99 euros sur le site Cdiscount.

PNY CS2140

Même si les SSD NVMe en interface PCIe Gen5 sont déjà présents sur le marché pour proposer des vitesses de transfert phénoménales, ceux en interface PCIe Gen4 restent de premier choix et constituent une alternative plus raisonnable. Par exemple, lancer un jeu, un film ou un logiciel de montage n’est que l’affaire d’une poignée de secondes avec ce PNY CS2140 qui affiche un prix bas à l’occasion des French Days. En effet, ce n’est pas tous les jours que l’on peut trouver un SSD NVMe de 1 To à moins de 50 euros.

Le PNY CS2140 en bref

Un SSD NVMe en PCIe Gen4 x4 à moins de 50 €

Des débits rapides de 3600 Mo/s en lecture

La garantie constructeur de 5 ans

Au lieu d’un prix barré de 67,22 euros, le PNY CS2140 (1 To) est maintenant disponible en promotion à 49,99 euros chez Cdiscount.

Forfait mobile 50 Go

À l’occasion des French Days, Cdiscount vient de dévoiler un nouveau forfait mobile. Il s’agit d’une offre sans engagement avec 50 Go de 4G en France (débit réduit au-delà) ainsi que 11 Go depuis 30 destinations en Europe. Évidemment, il ne faut pas oublier que les appels, SMS et MMS sont illimités vers un numéro français.

Qu’inclut le forfait 4G de Cdiscount mobile ?

50 Go en France et 11 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Un prix fixe après un an

Jusqu’au 9 mai 2023

, le forfait 50 Go chez Cdiscount mobile est disponible à seulement 7,99 euros par mois, même après la première année d’abonnement.

Xbox Elite Series 2 Core

Le modèle Core de l’excellente manette sans fil Xbox Elite Series 2 est une version allégée qui fait quelques concessions pour réduire la facture finale, mais qui propose tout de même une expérience gaming confortable et aboutie. Pendant les French Days, elle est encore plus abordable qu’elle ne l’est d’habitude grâce à cette remise de 30 euros.

Les points forts de la manette Xbox Elite Series 2 Core

Une couleur qui change, mais un design toujours aussi soigné

Les nombreuses personnalisations possibles

Compatibles avec plusieurs plateformes

Initialement affichée à 129,99 euros, la manette Xbox Elite Series 2 Core est désormais proposée à 99 euros sur Cdiscount.

Nuki Smart Lock 3.0

Nuki est une entreprise autrichienne qui fait partie des rares à avoir popularisé la serrure connectée, une serrure qui se passe des clés traditionnelles et qui s’ouvre grâce à votre smartphone. Vous n’aurez plus à paniquer lorsque vous perdez vos clés si vous n’en avez plus besoin. Nuki propose deux modèles de serrure connecté, celui dont nous parlons ici est le modèle d’entrée de gamme qui saura vous simplifier la vie à moindre coût. Durant les French Days, la Nuki Smart Lock 3.0 profite d’une ristourne de 50 euros.

La Nuki Smart Lock 3.0, c’est quoi exactement ?

Une serrure connectée facile à installer

Verrouillage et déverrouillage automatique

Une application dédiée avec un historique des entrées et des sorties

Possibilité de créer jusqu’à 100 « doubles » de clé

Au lieu de 169,99 euros habituellement, la Nuki Smart Lock 3.0 est maintenant disponible en promotion à 119,99 euros chez Cdiscount.

Roborock Dyad Pro

Après avoir lancé son très bon Roborock Dyad, que l’on a beaucoup apprécié, Roborock a cette année présenté une version améliorée de son aspirateur balai phare. Baptisé Roborock Dyad Pro, ce modèle se démarque de ses concurrents par une aspiration puissante, ses rouleaux lavants efficaces et par sa fonction « auto-nettoyage » bien pratique et plus hygiénique. Si la perspective d’un nettoyage complet de vos sols vous intéresse, vous pourrez sans souci vous diriger vers ce Dyad Pro, qui a en plus l’avantage d’être 105 euros moins cher que d’habitude grâce aux French Days.

Les points essentiels du Roborock Dyad Pro

Il aspire, nettoie et sèche

Une puissance d’aspiration de 17 000 Pa

Une fonction auto-nettoyage pratique

Initialement affiché à 449 euros, puis réduit à 359 euros, le Roborock Dyad Pro est désormais disponible à 344 euros chez Cdiscount grâce au code promo 15DES149.

Samsung Galaxy M23 (128 Go)

Parmi les smartphones Samsung, on en retrouve à tous les prix. Les Galaxy M profitent du savoir-faire de la marque pour un prix plus contenu. Ils sont idéals pour les petits budgets, comme le M23 5G qui tombe à 164 euros contre 299 euros à sa sortie.

Le Samsung Galaxy M23 en quelques mots

Un écran FHD+ rafraîchit à 120 Hz

Un SoC efficace et Android 12 de la partie

Un smartphone endurant

Sortie au prix de 299 euros, le Samsung Galaxy M23 5G bénéficie d’une belle remise pour les French Days et se trouve désormais à 164 euros seulement sur Cdiscount avec le code promo 15DES149.

Roborock S8

Le Roborock S8 est le dernier-né de la gamme de Roborock, officialisé en janvier 2023. Il propose tout ce que l’on pourrait attendre d’un aspirateur robot haut de gamme avec l’une des meilleures puissances d’aspiration du marché (6000 Pa), une fonction de lavage et une palette de capteurs pour se positionner de manière efficace.

Pour en savoir plus sur le Roborock S8, rendez-vous sur notre test complet de sa version haut de gamme avec qui il partage pas mal de similitudes.

Le Roborock S8 en quelques mots

Capable d’aspirer et de nettoyer

Une application très complète

Entre 1h30 et 3h d’autonomie

Le Roborock S8 est disponible depuis seulement quelques semaines à 699 euros. Pour les French Days, il profite d’une baisse de prix importante qui le fait passer à 599 euros.

TV Samsung 8K QE55QN700B (2022)

Généralement très onéreux, Cdiscount donne l’occasion de s’offrir un TV 8K pour moins de 1 000 euros. En effet, en ce moment, le téléviseur Samsung NEO QLED 55QN700B de 2022 chute sous cette barre symbolique, et c’est assez rare pour un TV 8K

Le TV Samsung 8K QE55QN700B en quelques mots

Une dalle Mini LED + QLED avec une défintion 8K (7 680 x 4 320 pixels)

Compatible HDR10+ et Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1 (avec VRR, ALLM)

Affiché à 1 169 euros récemment, le TV Samsung NEO QLED 8K 55QN700B (2022) est à ce jour disponible en promotion à 999 euros sur le site Cdiscount.

PC Portable HP 15-fc0071nf

A moins de 500 euros, il est extrêmement rare de retrouver un PC Portable avec une fiche produit digne de ce nom. Si on omet les références avec des CPU Pentium/Celeron daté et ceux qui disposent un combo mémoire/stockage trop faible pour un usage cohérent, nous n’avons souvent rien à se mettre sous la dent sur cette gamme de prix.

C’est pour cela que nous sommes très agréablement surpris de voir une référence de HP disposant d’un CPU très récent, le Ryzen 5 7520U qui dispose de 4 cœur gravés en 6 nm et d’une partie GPU Radeon 610M sous l’architecture RDNA 2. Le reste de la fiche produit est également bien fournie avec un écran full HD de 15,6 pouces et 16 Go de RAM et 512 Go de Stockage. Le PC est également fournie avec Windows 11, ce qui n’est pas systématique sur cette gamme de prix. En bref, une excellente offre pour renouveler son PC avec une fiche produit efficace et un budget maitrisée.

Le HP 15-fc0071nf en quelques mots

Puissant et paré pour l’avenir avec son CPU Ryzen 7520U et 16 Go de RAM

512 Go de Stockage, parfait pour Windows 11

Un écran Full HD de 15,6 pouces

Au lieu de 599 euros à son lancement, le HP 15-fc0071nf passe sous la barre des 500 euros pour tomber à 499 euros pour les French Days.

PC Portable Gaming Medion Erazer E40

Le Medion Erazer E40 est un PC Portable récent pensé pour le Gaming, avec une fiche produit pensée dans ce sens. On y retrouve notamment un GPU dédié récent, la RTX 4050, qui propose des performances similaires à une RTX 3060 avec le DLSS 3 en plus. Pour le reste, on retrouve un écran de 15,6 pouces cadencé à 144 Hz, un CPU i5 12e Gen accompagné de 16 Go de RAM et 512 Go en SSD PCIe Gen 4.

Le Medion Erazer E40 en quelques mots

Un GPU performant pour un budget réduit

Un CPU puissant associé à 16 Go de RAM et 512 Go en PCIe Gen 4

Un grand écran Full HD cadencé à 144 Hz

Le Medion Erazer E40 (Intel 12e Gen) profite actuellement d’un déstockage et passe à seulement 784 euros avec le code promo 15DES149. Pour comparaison, son successeur qui dispose globalement d’une fiche produit similaire, mais avec un CPU Intel 13e génération est affiché à 1 299 euros.

On trouve également le même modèle que précédemment, mais avec une RTX 4060 cette fois-ci. Le tout est proposé pour 100 euros de plus, soit 884 euros avec le code promo 15DES149.

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.