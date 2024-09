Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro (512 Go) est presque à -50 % grâce aux promotions des French Days

DĂ©voilĂ© en dĂ©but d’annĂ©e, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G est un smartphone qui offre un bon rapport qualitĂ©/prix, comme la marque sait si bien le faire. C’est toutefois pendant les French Days qu’il vaut bien plus le dĂ©tour, puisque sa version 512 Go est proposĂ©e Ă 214,99 euros au lieu de 399 euros chez Cdiscount.

C’est en dĂ©but d’annĂ©e que Xiaomi a enrichi le catalogue de ses smartphones Redmi avec non pas un, ni deux, mais bien cinq nouveaux modèles, lancĂ©s Ă©videmment Ă des prix plutĂ´t accessibles. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G fait partie de cette nouvelle gamme. Et s’il est moins puissant que sa version 5G, il est tout de mĂŞme largement recommandable, rien que pour son Ă©cran rafraĂ®chi Ă 120 Hz ou sa charge rapide. Pendant les French Days, on peut d’ailleurs le trouver Ă moins de 220 euros.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Une dalle Full HD+ de 6,67 pouces rafraîchie à 120 Hz

Un capteur photo principal de 200 Mpx

Une charge rapide Ă 67 W

Autrefois proposĂ© Ă 399 euros, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro (12+512 Go) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 214,99 euros chez Cdiscount grâce Ă une rĂ©duction et au code promo 15DES129. La version 256 Go est quant Ă elle affichĂ©e Ă 186 euros au lieu de 349 euros chez Cdiscount, toujours avec le mĂŞme code promo.

Un design soigné et un écran qui en jette

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G arbore un design plutĂ´t Ă©lĂ©gant, avec ses lignes inspirĂ©es de celles des rĂ©cents iPhone : coins arrondis, tranches plates, bordures d’Ă©cran très fines… Bref, ce smartphone peut se vanter d’avoir un look assez premium, mais sans le prix qui va gĂ©nĂ©ralement avec. Attention tout de mĂŞme aux traces de doigts qui peuvent s’inviter sur son dos Ă la finition glossy. Au centre de la bĂŞte, on trouve par ailleurs une grande dalle Amoled Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) de 6,67 pouces, qui a l’avantage de proposer un taux de rafraĂ®chissement de 120 Hz adaptatif (qui peut donc passer de 60 Ă 120 Hz automatiquement). C’est un vrai bon point pour la fluiditĂ© des animations.

Au dos du Redmi Note 13 Pro, on retrouve un bloc photo assez imposant et polyvalent, composĂ© d’un capteur grand-angle de 200 mĂ©gapixels (avec stabilisateur optique), d’un ultra grand-angle de 8 mĂ©gapixels et d’un objectif macro de 2 mĂ©gapixels. Le capteur grand-angle, qui nous a amplement convaincus sur la version 5G avec sa colorimĂ©trie très juste, devrait permettre d’opĂ©rer des zooms hybrides jusqu’à x4 sans perte, en conservant une zone de 12,5 mĂ©gapixels au centre du capteur. Concernant le capteur macro, en revanche, on s’en passera très facilement…

Une charge vraiment rapide

CĂ´tĂ© performances, le Redmi Note 13 Pro 4G embarque un G99 Ultra de MediaTek, et non un Snapdragon 7s Gen 2 comme le modèle 5G. On perd donc en puissance pour la version 4G, mais celle-ci est tout Ă fait capable d’exĂ©cuter des tâches classiques et de gĂ©rer le multitâche. Il n’est cependant pas conseillĂ© de pousser le smartphone dans ses retranchements, y compris cĂ´tĂ© jeu, pour ne pas ĂŞtre assaillis de ralentissements.

Enfin, côté autonomie, le Redmi Note 13 Pro 4G renferme une batterie de 5 000 mAh (contre 5 100 mAh pour le 5G), qui devrait lui permettre de tenir une journée et demie. On retient avant tout la charge rapide à 67 W qui garantit, selon la marque, une charge complète en seulement 45 minutes. Testé et approuvé lors de notre test du modèle 5G.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 13 Pro dans sa version 5G, lĂ©gèrement diffĂ©rente.

