Les French Days déduisent 350 € sur le pack Microsoft Surface Pro 9 + accessoires

Avec sa gamme de Surface Pro, le géant Microsoft propose des ordinateurs 2-en-1 à mi-chemin entre un PC portable et une tablette, ce qui s'avère être plutôt pratique quand on a un travail où on ne reste pas en place ou quand on a la bougeotte tout simplement. Durant les French Days, le pack comprenant le dernier Surface Pro 9 avec sa panoplie d'accessoires voit son prix chuter de plus de 20 %.

Aussi performants qu’un laptop et aussi mobiles qu’une tablette, les PC 2-en-1 s’adressent en général à un public de professionnels qui ne peut rester cinq minutes assis à son bureau et qui doit avoir constamment son outil de travail en main. Un concept séduisant qui a fait le succès de la gamme des Surface Pro et si c’est un outil de travail, alors les performances doivent tenir le rythme, ce que le dernier modèle peut faire sans efforts. Grâce aux French Days, le pack comprenant le Microsoft Surface Pro 9 avec tous ses accessoires perd environ 20 %.

Ce qu’il faut retenir du pack Microsoft Surface Pro 9

Un écran IPS-LCD tactile rafraîchi à 120 Hz

Un Intel Core i5 de la 12e génération

Plusieurs accessoires pour diversifier votre confort d’utilisation

Au lieu de 1 619,99 euros habituellement, le pack Microsoft Surface Pro 9 avec son clavier dédié, un stylet Surface Slim Pen 2 et une souris Surface Mobile Mouse est maintenant disponible en promotion à 1 269,99 euros chez la Fnac, mais uniquement pour les adhérents. Sinon, on le trouve à 1 299,99 euros chez Darty.

Un mix entre un laptop et une tablette

Le Microsoft Surface Pro 9, c’est une tablette faisant office d’ultraportable de 13 pouces, ou vice-versa. Grâce aux accessoires fournis dans le pack, vous pouvez varier votre façon de l’utiliser, c’est toujours plus pratique avec le clavier détachable et la souris, mais plus confortable avec le stylet. Nombre d’entre vous préféreront le mode tablette étant donné que le clavier accuse une mollesse à l’usage et qu’il n’est pas aisé de l’utiliser ainsi sur ses genoux, contrairement à un bon vieux laptop.

L’écran tactile de 13 pouces est une dalle IPS-LCD en définition 2 880 x 1 920 pixels et au format 3:2 emblématique de Microsoft. Le taux de rafraîchissement s’élève jusqu’à 120 Hz, mais ce n’est pas la fréquence par défaut, sans le mode dynamique, il restera à 60 Hz, probablement pour épargner plus d’autonomie. La luminosité maximale pointe à 458 cd/m² et la colorimétrie couvre la quasi-totalité du spectre sRGB sans cependant atteindre le spectre DCI-P3.

Les performances d’Intel Core de 12e génération

La configuration vendue dans ce pack fonctionne avec un Intel Core i5-1235U doté de 10 cœurs et cadencé à 1,3 GHz et jusqu’à 4,4 GHz en mode turbo boost. Il est assisté par 8 Go de RAM et par un GPU dédié qui est un Intel Iris Xe. Étant donné que vous destinerez essentiellement ce Microsoft Surface Pro 9 à une utilisation bureautique et pourquoi pas quelques travaux graphiques qui ne demandent pas beaucoup de ressources, ce processeur est largement suffisant. Les performances peuvent cependant être légèrement bridées pour le bien de la gestion thermique.

Pour ce qui est du stockage, il est géré par un SSD de 256 Go en PCIe Gen 4. Niveau autonomie, on ne saurait quoi penser de la batterie de 47,7 Wh… Pour être plus précis, l’autonomie de 6-7, voire 8 heures, est juste ce qu’il faut pour remplir une journée de travail bien productive, mais quand on compare ce score avec les autres ultrabooks du marché, le Microsoft Surface Pro 9 se trouve clairement dans la fourchette basse. La recharge rapide s’élève quant à elle à 65 W. Enfin, et il n’y a rien à dire de ce côté-là, le logiciel natif est Windows 11, toujours aussi beau, toujours aussi frais.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Microsoft Surface Pro 9.

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

