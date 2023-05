À -25 %, cette trottinette Ninebot devient plus intéressante lors des French Days

Avec Xiaomi, Ninebot est l'un des plus gros vendeurs de trottinettes électriques du marché qui propose des modèles à un bon rapport qualité-prix, telle que cette Ninebot Segway F25E II en promotion durant les French Days. Son prix passe de 459 euros à 349 euros chez Boulanger et malgré son prix, elle reste une excellente référence.

De plus en plus de personnes adoptent les trottinettes électriques pour leur trajet quotidien, les déplacements étant beaucoup plus pratiques et agréables que dans les transports en commun ou dans une voiture. C’est plus respectueux de l’environnement et ça fait du bien à votre portefeuille, car vous n’avez plus à payer de titres de transport, des pleins d’essence ou une assurance pour votre voiture. À l’occasion des French Days, vous pouvez mettre la main sur cette Ninebot Segway F25E II moins chère de 110 euros chez Boulanger.

Le Ninebot Segway F25E II en quelques points

Des performances idéales pour les déplacements urbains

Un design élégant et compact

Une autonomie de 25 km

Au lieu de 459 euros habituellement, la Ninebot Segway F25E II est maintenant disponible en promotion à 349 euros chez Boulanger.

Une trottinette compacte qui vous suivra partout

La Ninebot Segway F25E II est une trottinette électrique au design sobre mêlant un léger côté sportif, à la conception robuste et aux finitions soignées. Une fois pliée, elle ne fait qu’environ 1,15 mètre et ne pèse que 15 kilos, ce qui fait que vous pouvez l’emmener partout avec vous, il sera aussi facile de la ranger chez vous que sous votre bureau à votre travail. Elle peut même vous accompagner sous la pluie et résister aux éclaboussures étant donné qu’elle est certifiée IPX5.

Cette trottinette électrique se dote d’un plateau capable de supporter un poids allant jusqu’à 100 kilos et de pneus de 10 pouces avec chambre à air offrant un bon amorti et une conduite agréable, même sur les routes avec des aspérités. Pour assurer votre sécurité et votre stabilité, vous avez un double système de freinage régénératif. Enfin, vous avez accès à un tableau LED sur le guidon pour suivre en temps réel vos données de conduite comme la vitesse ou l’autonomie restante.

Idéale pour vos trajets en ville

La Ninebot Segway F25E II est dotée d’une puissance de 250 W, ce qui est suffisant pour atteindre la limite de 25 km/h instaurée par la législation française et même grimper des pentes inclinées jusqu’à 10 %. Vous avez quatre modes de vitesse à disposition : un mode marche roulant jusqu’à 5 km/h, un mode Éco, un mode Standard et un mode Sport. Ces modes peuvent être changés directement sur le tableau LED.

Enfin, Ninebot annonce une autonomie de 25 km pour cette trottinette. Nous savons d’expérience que cette donnée est le plus souvent surévaluée, car plusieurs facteurs peuvent entraîner une surconsommation. Le poids de l’utilisateur, l’inclinaison de la route, les températures extérieures ainsi que l’humidité sont à prendre en ligne de compte. Pour la recharger entièrement, il faut compter au moins cinq heures.

