Ce moniteur gaming (27″, 165 Hz, FreeSync) est à prix bas pour le dernier jour des French Days

Les joueuses et joueurs qui souhaitent miser sur la fluidité et la réactivité au cours de leurs sessions pourront se tourner sans souci vers le moniteur gaming HP X27, qui propose une fiche technique complète pour 163 euros au lieu de 249 euros chez E.Leclerc pour le dernier jour des French Days.

Parmi les marques de confiance proposant des équipements gaming efficaces, on compte évidemment HP, qui a notamment conçu une très large gamme d’écrans PC réactifs. Le modèle HP X27 en est un bon représentant avec sa dalle rafraîchie à 165 Hz et compatible FreeSync. Malgré ses performances de haute volée, le prix de cet écran reste plutôt contenu, et c’est d’autant plus le cas en ce dernier jour des French Days, puisqu’on peut actuellement le trouver à moins de 170 euros.

Les atouts de l’écran PC gamer HP X27

Une dalle IPS Full HD de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz

Un faible taux de réponse

Compatible AMD FreeSync Premium

Affiché à 249 euros sur le site officiel de la marque, l’écran PC gamer HP X27 est désormais proposé à 163 euros chez E.Leclerc.

Un grand écran qui offre un bon confort visuel

Si l’écran PC gamer HP X27 n’intègre pas de dalle incurvée, son écran de 27 pouces est tout de même encadré de très fines bordures sur trois côtés, ce qui favorise tout de même l’immersion dans son jeu. Le tout est soutenu par un pied bien stable, dont la taille est d’ailleurs réduite, ce qui permet de glisser d’autres périphériques sous l’écran. Vous pourrez par ailleurs régler l’inclinaison du moniteur pour encore plus de confort visuel.

Concernant l’écran plus précisément, celui-ci intègre une dalle IPS antireflet de 27 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Vous pourrez ainsi profiter d’une belle qualité d’image bien nette, et ce, sur une diagonale assez grande pour ne louper aucun détail dans les parties. Derrière l’écran, on retrouvera une connectique suffisante, avec un port DisplayPort 1.4, un port HDMI 2.0 et un port jack 3,5 mm.

Un écran très réactif

Le moniteur HP X27 promet également une excellente fluidité dans l’affichage, puisqu’il dispose d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms pour vous éviter tout retard ou ralentissement dans vos combos (ainsi que ce fameux effet « fantôme » regrettable) et vous pourrez bénéficier d’une bonne réactivité à tout moment. Ce moniteur est également compatible avec la technologie AMD FreeSync Premium, qui se chargera de résoudre les problèmes de tearing en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images délivrées par la carte graphique, ce qui minimisera grandement les déchirures d’écran ou les saccades durant vos parties lorsque les actions seront trop intenses.

