Ce puissant laptop gaming (RTX 3070 Ti + Ryzen 7) perd 400 € le lendemain des French Days

Si vous cherchez un PC portable résolument taillé pour le gaming, qui dispose donc de caractéristiques techniques pointues, vous pourrez vous tourner vers l'Asus TUF Gaming A15. D'autant plus que son prix n'est plus aussi élevé qu'auparavant, puisque Cdiscount le propose à 1 199 euros au lieu de 1 599 euros.

Parmi les nombreuses gammes de PC portables conçus par Asus, on peut trouver la série TUF, dédiée au gaming. La marque taïwanaise propose ainsi des machines efficaces qui intègrent les processeurs et cartes graphiques les plus récents, ce qui ravit généralement les joueuses et joueurs exigeants en quête de performances. L’Asus TUF Gaming A15 embarque par exemple un Ryzen 7 et une RTX 3070 Ti, et ce n’est pas là ses seuls atouts. Si ces deux avantages vous font déjà de l’œil, sachez que vous pourrez acquérir ce PC portable puissant avec 400 euros de moins.

Que propose l’Asus TUF Gaming A15 ?

Une dalle Full HD de 15 pouces + 144 Hz

Combo Ryzen 7 + RTX 3070 Ti + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Avec Windows 11

Initialement affiché à 1 599 euros, le PC portable Asus TUF Gaming A15 est désormais proposé à 1 199 euros chez Cdiscount.

Des performances assurées par un combo réussi

Si l’Asus TUF Gaming A15 parvient à se démarquer d’un grand nombre de ses concurrents sur le marché, c’est bel et bien grâce à sa configuration solide, qui promet des performances de haute volée à chaque session de jeu. À l’intérieur de la bête, on peut d’abord trouver une puce AMD Ryzen 7 6800H octo-core cadencée à 3,2 GHz (boost jusqu’à 4,7 GHz) et épaulée par 16 Go de mémoire vive. Pour la partie graphique, on a droit à une RTX 3070 Ti. C’est simple : avec une telle fiche technique, vous pourrez faire tourner les jeux les plus gourmands et les triple A sans aucun problème, et ce, dans les meilleures conditions graphiques pour des parties bien réactives et à l’immersion assurée. La carte graphique ne fait certes pas partie de la série RTX 4000, bien plus récente et performante, mais pour ce prix et avec un tel combo, vous pourrez largement profiter de vos parties. Attention tout de même à l’effet de chauffe que pourrait provoquer une telle configuration.

Autrement, un SSD NVMe de 512 Go viendra compléter le tout et se chargera de réduire les temps de chargement tout en accélérant les lancements de la machine. Concernant son autonomie, l’Asus TUF Gaming A15 ne brillera pas particulièrement : il faut dire que les PC portables taillés pour le gaming sont plutôt énergivores, ce qui impacte sérieusement leur endurance.

Un écran vraiment réactif

Avec son poids de 2,2 kg, l’Asus TUF Gaming A15 a plutôt vocation à ne pas bouger d’un bureau, d’autant plus que sa diagonale de 15,6 pouces le place parmi les grands PC portables. Mais l’avantage de cet aspect un peu massif, c’est qu’une bonne stabilité sera de mise. S’agissant de l’écran plus particulièrement, cet A15 intègre une dalle IPS Full HD, dont la qualité d’image sera plus qu’agréable. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui offre une fluidité exemplaire et d’une belle réactivité à chaque partie, ce qui est tout de même primordial lorsque l’on souhaite enchaîner les combos nerveux.

Enfin, concernant sa connectique, l’Asus TUF Gaming A15 dispose d’un port HDMI 2.1, de deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, d’un port USB-C 3.2 Gen 1, d’un port USB-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort – G-SYNC), d’un port LAN et d’un port jack 3,5 mm. De quoi connecter d’autres périphériques pour étoffer son setup.

