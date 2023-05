Il n’y a pas moins cher que ce TV 4K Philips 55 » 100 Hz pour jouer sur PS5

Si vous êtes séduit par la technologie Ambilight de Philips, et que vous souhaitez en profiter, ce récent modèle The One en 55 pouces (avec HDMI 2.1) vous fera sauter le pas. Il est actuellement en promotion à 679 euros au lieu de 999 euros.

Si certains pensent que cette technologie est gadget, l’Ambilight, propre à Philips, a tout de même de quoi changer considérablement les choses, lorsqu’on regarde une série ou un film sur un téléviseur qui en est muni. Ce halo lumineux est l’un des atouts majeurs du TV Philips (55PUS8887/12), mais ce dernier est aussi compatible avec la plupart des normes vidéos, et dispose même une connectique HDMI 2.1. Si vous êtes intéressés, sa version en 55 pouces profite de 320 euros de réduction.

Quelques mots sur le Philips The One 55PUS8887/12

Une dalle de 55 pouces avec l’Ambilight

Compatible 4K HDR, HDR10+, Dolby Vision et Atmos

Des ports HDMI 2.1, mode ALLM, VRR et FreeSync

Sans oublier Android TV

Vendu au départ à 999 euros, le téléviseur Philips The One 55PUS8887/12 est maintenant disponible à 679 euros sur le site Ubaldi.

Une dalle LCD maîtrisée avec de l’Ambilight

Le Philips The One 55PUS8887/12 ne dispose pas d’une dalle Oled ou Qled, mais s’appuie sur la technologie LCD. Un peu daté, certes, mais grâce à sa définition 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels), le téléviseur offre une bonne qualité d’image. S’ajoute cela les compatibilités HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. De son côté, le processeur Philips P5 assurera l’upscaling de vos contenus en 4K pour une qualité d’image excellente en toute circonstance.

Au niveau du design, ce téléviseur possède des lignes soignées avec son cadre métallique et ses bordures quasi inexistantes, qui ne feront que renforcer l’immersion dans les contenus visionnés. Avec sa diagonale de 55 pouces, vous n’aurez aucun mal à l’intégré dans votre intérieur. Sa véritable force réside dans sa capacité à rendre les contenus plus immersifs grâce à la technologie Ambilight sur trois côtés. Cela est permis grâce aux LED situées autour du téléviseur qui s’allument et changent de couleur en fonction du programme visionné. Ce halo lumineux diffusé sur le mur rend une meilleure une expérience visuelle et une meilleure immersion.

Aussi douée pour le gaming

Bonne nouvelle pour les joueurs et joueuses : le TV est capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5, grâce aux ports HDMI 2.1 autorisant la 4K à 120 fps. Lors de vos sessions de jeu, vous allez pouvoir profiter d’une latence réduite grâce au mode ALLM et d’un taux de rafraichissement ajustable en temps réel avec le VRR. Le TV est également compatible AMD FreeSync Premium pour éviter les déchirures de l’image quand l’action se fait trop importante. Même la fonction Ambilight sur 3 côtés, activable d’un simple bouton depuis la télécommande, s’adapte aux jeux vidéo pour encore plus d’immersion. Philips ne s’arrête pas là, et présente une dalle avec un rafraîchissement natif de 100 Hz pour plus de réactivité et de fluidité en toutes circonstances.

Philips a choisi d’inclure Android TV sur ces téléviseurs. L’OS TV de Google permet de naviguer très facilement dans les menus, mais il permet surtout d’avoir accès au catalogue Google Play. On peut notamment y retrouver les applications de services de vidéo à la demande comme Netflix, Prime Video ou Disney+. Il intègre nativement la fonctionnalité Chromecast pour diffuser du contenu sur l’écran depuis votre smartphone, tablette ou navigateur Chrome.

