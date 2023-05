Enfin une baisse de prix significative pour le Samsung Galaxy S23 Ultra (-322 €)

Le Galaxy S23 Ultra est actuellement le smartphone le plus haut de gamme de chez Samsung, si l'on ne compte pas les références pliantes du coréen. Il ne bénéficie pas souvent de promotions à cause de sa récente arrivée sur le marché, mais aujourd'hui une baisse significative de prix vient d'apparaître chez un revendeur.

Au début de l’année 2023, Samsung a lancé sa nouvelle gamme S23 en France. Celle-ci compte trois smartphones, où le modèle Ultra est le plus abouti de tous. Il est excellent sur tous les points, que ce soit au niveau de l’écran, de l’expérience utilisateur, des performances (merci Qualcomm) ou de la photo. Mais, l’excellence à un prix, et celui-ci est justement abaissé aujourd’hui de plus de 300 euros grâce à cette offre.

Que savoir sur le Galaxy S23 Ultra ?

C’est un grand smartphone livré avec un stylet

La partie photo est sublime, avec beaucoup de possibilités

Les performances sont au rendez-vous avec le Snapdragon 8 Gen 2

Au lieu de 1 419 euros depuis son lancement, le Samsung Galaxy S23 Ultra (256 Go, coloris crème) est aujourd’hui disponible en promotion à 1 097 euros sur le site d’Ubaldi, soit 23 % de remise immédiate sur un nouveau smartphone haut de gamme de l’année 2023.

Un smartphone premium dans toute sa splendeur

Comme chaque année, le modèle Ultra de la gamme Galaxy S est la vitrine technologique, pour montrer ce qui se fait de mieux chez Samsung. Le Galaxy S23 Ultra n’y échappe assurément pas. En effet, le smartphone le plus haut de gamme du géant sud-coréen muscle son jeu sur presque tous les niveaux, à commencer par l’intégration d’un capteur principal de 200 mégapixels, à côté des classiques ultra grand-angle, zoom optique (jusqu’à x100 en numérique), etc. Le résultat offre des clichés encore plus détaillés qu’auparavant, notamment quand il s’agit de zoomer dans une image. Vous pourrez toutefois passer un 50 mégapixels si cela ne vous convient pas, d’autant plus que le temps pour la prise de photo est plus court dans ce mode.

On adore d’ailleurs le design du smartphone, très minimaliste, mais clinquant, et qui tient bien en main. Côté écran, on est là sur un sans-faute de la part de Samsung, avec une dalle OLED de 6,8 pouces proposant une définition QHD+ (en Full HD+ par défaut) et une luminosité maximale de 1750 nits. L’écran est d’ailleurs moins incurvé sur les côtés qu’il ne l’était sur le S22 Ultra. En comparaison de S23 et S23 Plus, le taux de rafraichissement adaptatif va de 1 à 120 Hz, ce qui est très pratique pour économiser de la batterie.

Merci Qualcomm !

Pour l’endurance, comptez sur une grosse batterie de 5 000 mAh, qui pourra facilement faire tenir le smartphone pendant plus d’une journée d’utilisation. Eh oui, comme son prédécesseur, c’est un monstre d’autonomie, qui ne vous lâchera pas au mauvais moment. Concernant la recharge, on a de la filaire rapide jusqu’à 45 W et de la sans fil, que ce soit en classique ou inversée. N’oubliez pas, le chargeur n’est pas fourni dans la boîte et il coûte 50 euros.

Pour les performances, on a enfin droit en Europe à des puces de chez Qualcomm à la place d’Exynos. De ce fait, pour cette dernière génération de Galaxy S, nous pouvons profiter de la pleine puissance du Snapdragon 8 Gen 2. Ce SoC fait tout simplement des miracles, que ce soit sur les performances brutes que sur la gestion de la chauffe et la consommation énergétique. Bref, cela apporte que du positif au S23 Ultra. Rajoutez à cela 8 Go de RAM et vous avez une excellente fluidité. La RAM monte jusqu’à 12 à partir du modèle 512 Go du smartphone. Enfin, le S Pen est bien sûr au rendez-vous et se range toujours au niveau de la tranche inférieure sur la droite.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S23 Ultra.

Afin de comparer le Samsung Galaxy S23 Ultra avec les meilleures références du moment, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones de 2023.

