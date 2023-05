AtlasVPN baisse le prix de son abonnement et fait même profiter de 3 mois gratuits

AtlasVPN est l'un des VPN les plus récents du marché mais cela ne veut pas pour autant dire que ses services ne sont pas qualitatifs. Bien au contraire, il propose des tarifs ultra-compétitifs et a même attirer l'attention des cadors du marché comme North Security (maison mère de NordVPN) qui l'a racheté en 2021. Aujourd'hui encore, AtlasVPN reste le meilleur VPN low-cost et le prouve encore avec cette offre sur son abonnement de deux ans à 1,71 euros par mois.

AtlasVPN est un tout jeune VPN sorti sur le marché en 2019 et d’abord pensé pour le mobile, mais depuis son rachat par North Security en 2021, il joue dans la cour des grands. Il n’a pas encore l’expérience des leaders du marché comme NordVPN ou ExpressVPN, mais AtlasVPN se positionne comme un VPN low-cost, avec des tarifs compétitifs et même une version gratuite. En ce moment, vous pouvez vous y abonner pendant deux ans pour un prix dérisoire et même profiter de trois mois offerts.

AtlasVPN en quelques points

Les protocoles IKEv2 et WireGuard

Une bonne vitesse de connexion

Parmi les meilleurs tarifs du marché

Une version gratuite bien fournie

En ce moment, l’abonnement de deux ans d’AtlasVPN est disponible à 1,71 euro par mois et trois mois sont offerts. Sur deux ans, la dépense totale revient à 46,05 euros.

Le meilleur VPN pour débuter

Le succès d’AtlasVPN s’explique tout d’abord par sa version gratuite plutôt complète qui a su séduire plusieurs millions d’utilisateurs en peu d’années. C’est donc le meilleur VPN avec lequel débuter si vous n’en avez jamais utilisé auparavant. Étant donné sa relative jeunesse, il ne dispose que d’un parc d’environ 750 serveurs répartis dans 42 pays aux quatre coins du monde. En revanche, sa vitesse de connexion est performante et reste la même, que ce soit pour la version gratuite ou la version payante.

Peut-être est-ce dû au rachat par North Security mais l’interface d’AtlasVPN est sensiblement similaire à celle de NordVPN. Celle-ci est épurée et dès qu’on ouvre l’application, nous retrouvons directement la liste des pays auxquels il est possible de se connecter. Vous avez également l’onglet des options sur lequel on a accès à toutes les fonctionnalités de sécurité qui ne sont, en réalité, pas si nombreuses. Mais cela confirme encore que ce VPN est très simple à utiliser.

Une solution de sécurité complète

Niveau sécurité, AtlasVPN utilise les protocoles IKEv2 et WireGuard, ce dernier est le plus recommandable, car mieux adapté pour les usages courants. Vous avez également plusieurs fonctionnalités à disposition telles que le kill switch qui coupe votre trafic internet en cas de déconnexion inopinée, le split tunneling qui permet de profiter d’une connexion plus rapide, le multi-hop qui double le chiffrement et le safe swap, exclusif à AtlasVPN, qui vous fait naviguer avec plusieurs adresses IP différentes pour mieux dissimuler vos traces.

AtlasVPN est performant pour l’accès au streaming et au torrenting, propose une sécurité complète pour protéger vos données et met même en avant une politique de non-conservation des données. Cependant, l’entreprise est basée au Delaware, aux États-Unis, et est donc soumis à la surveillance de l’alliance des 14 Eyes. Cette dernière est un accord de partage d’informations entre les services de renseignements et de la surveillance du web de plusieurs pays dont la France et les États-Unis. Ces pays ont justement imposé une législation de conservation obligatoire des données. AtlasVPN n’est donc pas le meilleur choix en termes de confidentialité.

Pour en savoir encore plus, lisez notre avis complet sur ce que vaut AtlasVPN en 2023.

Afin de comparer AtlasVPN avec d’autres services de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparatif sur les meilleurs VPN du moment.

