Samsung 870 QVO de 1 To : la référence des SSD SATA affiche un prix inédit

Pour augmenter le stockage ou tout simplement redonner un coup de jeune à un PC d'entrée ou de milieu de gamme, le SSD SATA est la solution à privilégier. Ils sont, certes, moins performants que les SSD NVMe, mais ils constituent un choix plus raisonnable économiquement parlant. Le Samsung 870 QVO de 1 To, l'une des références du marché, est d'ailleurs en promotion à 54,99 euros chez Cdiscount au lieu de 79 euros.

Plus performants, plus robustes et surtout plus pratiques que nos disques durs traditionnels, les SSD ont su s’imposer sur le marché des solutions de stockage avec les SSD SATA d’abord, puis les SSD NVMe aujourd’hui. Samsung fait partie des constructeurs ayant un réel savoir-faire en la matière et l’un de ses modèles phares, le 870 QVO, est en ce moment en promotion dans sa version 1 To à un prix inédit.

Le Samsung 870 QVO en quelques points

Une capacité de stockage de 1000 Go

De bonnes performances en lecture comme en écriture

Un SSD robuste et simple à installer

Lancé à 129 euros et maintenant vendu habituellement à 79 euros, le Samsung 870 QVO (1 To) est maintenant disponible en promotion à seulement 54,99 euros chez Cdiscount.

Une solution de stockage pratique et robuste

Le Samsung 870 QVO est un SSD SATA au format 2,5 pouces, c’est-à-dire qu’il n’est pas compatible avec n’importe quelle configuration, il aura par exemple bien du mal à rentrer dans la plupart des laptops ou se brancher à une carte mère dépourvue de connecteur SATA. Son installation reste simple et il est de toute manière assez robuste pour résister aux chutes légères et aux vibrations, cela est dû au fait qu’un SSD n’est constitué d’aucune pièce mécanique.

Ce modèle-ci propose une capacité de stockage de 1 To, soit 1000 Go. Vous avez de quoi stocker de nombreux fichiers volumineux ainsi que des applications et même des jeux. Avec la garantie constructeur de trois ans et une endurance de 360 TBW, vos données resteront en sécurité un très long moment avant de devoir en changer. Le logiciel compagnon Samsung Magician est toujours fidèle au poste, vous pouvez garder un œil sur l’état de santé de votre SSD sur son interface travaillée.

Un SSD SATA parmi les plus performants

Ce SSD SATA promet parmi les meilleures vitesses de transfert que l’on peut trouver sur une solution de stockage de ce type. Sa vitesse de lecture s’élève à 560 Mo/s et sa vitesse d’écriture à 530 Mo/s, il est donc légèrement plus rapide que le Samsung 860 QVO. Pour transférer de gros fichiers ou lancer un jeu ou une application, l’opération ne prendra qu’une poignée de secondes. De plus, la technologie TurboWrite va maintenir un niveau de performance élevé sur le long terme pour profiter de tout le potentiel de ce SSD.

Le Samsung 870 QVO est bardé de fonctionnalités pour vous offrir le meilleur en termes de performances. En plus de la technologie TurboWrite, il dispose de la technologie QLC seconde génération qui offre un meilleur rapport performances-stockage. Vous avez aussi la technologie V-NAND quatrième génération qui apporte un réel boost d’endurance lors du transfert des fichiers et permet de gagner en rapidité tout en faisant attention à la consommation d’énergie. Le Samsung 870 QVO est donc optimisé sur toutes ses caractéristiques.

