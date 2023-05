En promotion à 109 €, ce smartphone pas cher signé Honor va ravir les petits budgets

Sorti il y a quelques mois, le Honor X6 est un smartphone d'entrée de gamme dont le principal atout est sans conteste son prix : il est proposé à 109 euros au lieu de 179 euros, ce qui en fait un modèle idéal pour les budgets restreints.

Ce n’est pas une surprise : miser sur un smartphone à moins de 200 euros implique de faire de grosses concessions sur la fiche technique. Toutefois, quelques marques ont décidé de dynamiser le marché des smartphones d’entrée de gamme, à l’image de Xiaomi, Realme et même Samsung. D’autres constructeurs parviennent aussi à se démarquer avec des références plutôt efficaces, comme Honor et son modèle X6. Si sa configuration ne fait pas des miracles, il a tout de même l’énorme avantage de ne pas dépasser les 110 euros en ce moment.

Ce que propose le Honor X6

Un écran HD de 6,5 pouces

Un processeur MediaTek Helio G25

Un stockage extensible jusqu’à 1 To

Trois capteurs photos

Initialement affiché à 179 euros, le Honor X6 est désormais proposé à 109 euros chez Amazon et Cdiscount.

Un design élégant pour un smartphone pas cher

Avec ses tranches plates, ses angles arrondis et ses bordures très fines, voire invisibles, le Honor X6 partage visuellement quelques points communs avec l’iPhone. L’esthétique de son module photo copie même celle du bloc du flagship d’Apple. Naturellement, avec un tel prix, la comparaison s’arrête là et les finitions du Honor X6 ne seront pas aussi premium que chez la marque à la Pomme. Toutefois, la marque chinoise ne démérite pas avec sa conception plutôt élégante.

Le Honor X6 marque en outre quelques points avec son écran de 6,5 pouces, une diagonale plus que confortable pour visionner des contenus vidéos, par exemple. En revanche, on doit se contenter d’une dalle HD FullView rafraîchie à 60 Hz, qui n’offre pas la meilleure qualité d’images ni la meilleure des fluidités. Elle devrait tout de même assurer une expérience largement satisfaisante, avec différents modes pratiques pour rendre l’utilisation plus agréable, comme la fonction « Confort des yeux », le mode « eBook » ou encore le mode sombre.

Une configuration suffisante pour des tâches simples

Comme le Redmi 8A, proposé à peu près au même prix, le Honor X6 embarque un processeur MediaTek Helio G25, épaulé par 4 Go de RAM. Une telle configuration ne fera pas de miracles, mais vous devriez pouvoir enchaîner les tâches classiques sans trop de ralentissements. Pour les jeux 3D gourmands, le Honor X6 sera évidemment très limité. Du côté de ses capacités en photo, le smartphone intègre un triple module de 50 mégapixels (capteur principal, capteur de profondeur de champ et un objectif macro) qui a le mérite de proposer une belle polyvalence.

Mais là où le X6 se démarque réellement, c’est au niveau de son autonomie. Avec sa batterie de 5 000 mAh, le smartphone devrait pouvoir tenir une journée complète sur une seule charge, voire deux jours avec une utilisation plus modérée. C’est bien là l’un des avantages d’une configuration peu puissante, donc moins énergivore. Autre bon point de ce modèle : sa capacité de stockage de 64 Go, extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références situées sur la même gamme de prix avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros du moment.

