AmazFit T-Rex : la smartwatch endurante au look militaire est à -43 % pour un court moment

AmazFit est une filiale de Xiaomi qui ajoute régulièrement de nouvelles montres connectées à son catalogue, telle que la T-Rex qui a fait son entrée il y a quasiment trois ans. Cette montre se veut aussi simple que robuste, en atteste son look treillis et son boîtier imposant de presque 48 mm. Grâce à une vente flash d'Amazon, vous pouvez la mettre à votre poignée en déboursant 79,90 euros au lieu de 139,90 euros.

Des montres connectées du milieu de gamme dotées d’un écran OLED et d’une robustesse testée selon les normes de plusieurs certifications militaires, il n’y en a pas des masses. L’AmazFit T-Rex s’avère aussi coriace que son éponyme et saura vous suivre partout sans broncher. À l’occasion d’une vente flash sur Amazon, cette montre connectée est vendue pour 60 euros moins cher que d’habitude.

L’AmazFit T-Rex en bref

Un bel écran OLED

Une montre résistante avec certification 5 ATM

Une (très) grosse autonomie

Au lieu de 139,90 euros habituellement, l’AmazFit T-Rex est maintenant disponible en promotion à 79,90 euros chez Amazon.

Une robustesse militaire !

Le design de l’AmazFit T-Rex peut plaire ou non, ce sera selon vos goûts. Il est vrai que retrouver un bracelet et le dos du boîtier en plastique pour une montre à ce prix, ça fait cheap. Cela a au moins le mérite d’être léger avec seulement 58 grammes pour le boîtier et d’aérer votre poignet, surtout pendant un effort. On est en droit de se poser des questions sur la robustesse, mais en réalité, l’AmazFit T-Rex est très solide, elle a même une certification STD-MIL-810G face aux températures extrêmes et une certification 5 ATM face aux grandes profondeurs.

L’écran est une dalle AMOLED de 1,3 pouce avec une définition de 360 x 360 pixels dont les différents cadrans savent tirer parti du rapport de contraste infini. La luminosité est élevée, ce qui vous permet de l’utiliser en plein soleil, mais elle reste forte au niveau minimum et devient alors dérangeante la nuit. L’Always-On est également présent, tout comme un mode qui vous permet d’allumer la montre en portant votre poignet devant les yeux.

Une montre plus proche du bracelet connecté

L’AmazFit T-Rex est une montre connectée qui souhaite s’adresser aux sportifs via ses quelques capteurs comme le GPS et le cardiofréquencemètre. Plusieurs modes sont mis à disposition : course à pied, natation, ski, cyclisme ou encore vélo elliptique, le sport en plein air comme le sport en salle sont pris en compte. Les données récoltées peuvent ensuite être envoyées à l’application Zepp, Apple Santé ou encore Google Fit. Sur le suivi sportif, on peut regretter que le GPS ait du mal à vous suivre.

Mais le point faible de cette montre est justement dans ses fonctionnalités en tant que montre. Il n’y a pas de NFC, pas la possibilité d’interagir avec les notifications et surtout, pas d’applications tierces à installer. On reste sur les usages sportifs, et c’est tout… D’où l’impression d’avoir affaire à un bracelet connecté au lieu d’une montre. On va tout de même conclure sur une note positive : l’autonomie. En modérant au maximum l’utilisation du GPS, on peut tenir un mois avant de devoir la recharger.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’AmazFit T-Rex.

