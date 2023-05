PlayStation VR2 : le pack avec Horizon est aujourd’hui moins cher que le casque seul

Avec son PlayStation VR2, Sony vous fait profiter des dernières technologies de la PS5 dans un casque de réalité virtuelle, ce qui en fait un produit unique sur le plan technique. Il est vendu seul, ou dans ce pack comprenant également un jeu VR paru à l'occasion de son lancement et prenant place dans l'univers d'Horizon. En ce moment, ce pack est moins cher que le casque seul sur Amazon, maintenant que son prix est de 598,88 euros au lieu de 649,99 euros.

Parmi les trois géants du marché du jeu vidéo, Sony est le seul à s’être lancé dans les casques de réalité virtuelle et a commercialisé récemment une itération de son PlayStation VR, sobrement baptisée VR2. Ce modèle comprend les dernières technologies conçues par Sony et dont est affublée la PS5 afin de vous fournir la meilleure expérience de réalité virtuelle qui soit. Il est accompagné dans ce pack du jeu Horizon: Call of the Mountain qui affiche une ristourne de 50 euros.

Le PlayStation VR2 en bref

Des manettes ergonomiques et agréables à utiliser

Le plein de technologies Sony : haptique, Tempest Audio 3D…

Des écrans OLED HDR précis et rapides

Au lieu de 649,99 euros habituellement, le pack PlayStation VR2 + Horizon: Call of the Mountain est maintenant disponible en promotion à 598,88 euros chez Amazon.

Un casque VR avec le look d’une PS5

Avec sa surface blanche et ses lignes noires, le PlayStation VR2 arbore les mêmes couleurs que la PlayStation 5 et ce n’est pas la seule chose qu’il reprend de la dernière console de Sony. Pour les manettes, le constructeur nippon a repris les innovations lancées par sa DualSense comme la technologie haptique et les gâchettes à retour de force. Résultat : des manettes très agréables à utiliser, non seulement elles sont ergonomiques, mais en plus, elles renforcent la sensation d’immersion. En revanche, elles reprennent aussi un défaut de la DualSense : le manque d’autonomie.

Pour ce qui est du casque en lui-même, celui-ci abrite un écran OLED avec une définition de 2000 x 2040 pixels par œil avec un taux de rafraîchissement allant de 90 à 120 Hz et un champ de vision de 110 degrés. On a un rendu d’images d’excellente qualité, que ce soit au niveau de la luminosité, des contrastes ou de la netteté. Le seul point noir à souligner serait les aberrations chromatiques causées par les lentilles de Fresnel. Enfin, si le PlayStation VR2 est l’un des casques les plus confortables du marché, il fait l’erreur d’être en filaire.

Un catalogue gaming qui ne demande qu’à être développé

Pour ce qui est de l’expérience gaming, notre rédaction a eu l’occasion de tester ce casque VR en jouant à Horizon: Call of the Mountain. Le jeu vous fait profiter de toutes les technologies dont est affublé le PlayStation VR2 allant des vibrations du casque à l’audio Tempest 3D et vous êtes ainsi immergé dans l’univers d’Horizon comme jamais auparavant. On peut tout de même regretter que contrairement aux deux derniers opus, Horizon: Call of the Mountain ne soit pas en monde ouvert, mais ait adopté un cheminement en couloir.

En plus de Horizon: Call of the Mountain, c’est une trentaine de jeux auxquels vous pouvez jouer avec le PlayStation VR2 et certains arrivent à exploiter parfaitement les capacités techniques du casque. Le problème est que la majorité de ces titres sont déjà disponibles sur le Meta Quest, moins cher, et que les jeux du premier PlayStation VR ne sont pas compatibles avec le VR2. Le catalogue gaming ne demande donc qu’à être développé, à condition que les développeurs assurent un suivi sur le long terme, ce qui dépendra peut-être du succès de ce casque.

