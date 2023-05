Cette caméra 1080p (sirène + projecteur LED) à -50 % est idéale pour dissuader les intrus

Pour protéger votre domicile, les caméras de surveillance sont une excellente arme de dissuasion. Et la Ring Spotlight Cam Battery d’Amazon remplit bien ce rôle et voit son prix divisé par 2 : 99,99 euros contre 199,99 euros.

Les caméras Ring d’Amazon sont généralement proposées à un bon rapport qualité-prix. La firme américaine compte aussi des modèles plus aboutie, en intégrant directement une sirène et un projecteur, pour mieux éloigner les potentiels cambrioleurs. Ses fonctionnalités ont tendance à faire grimper le prix de la facture, mais grâce à cette remise de 100 euros, la Ring Spotlight Cam Battery revient bien moins cher.

La Ring Spotlight Cam Battery, c’est quoi ?

Une caméra extérieure simple à installer

Filme en temps réel en 1080p et détecte les mouvements

Projecteur et sirène intégrés

Au lieu d’un prix barré à 199,99 euros, la caméra connectée Ring Spotlight Cam Battery se trouve désormais à 99,99 euros sur le site d’Amazon.

Une caméra avec batterie simple à installer

La Ring Spotlight Cam Battery est une caméra de surveillance conçue pour l’extérieur. Elle va ainsi être capable de faire face aux aléas climatiques puisque la marque assure son fonctionnement qu’il fasse froid ou chaud (-20 °C à 50 °C). Ici, il s’agit de la version batterie et n’a donc pas besoin d’être raccordé à vos fils de sonnettes existants. Une manière de faciliter l’installation de la caméra, qui prendra quelques minutes selon le constructeur (entre 5 à 10 minutes) et dans la boîte, vous retrouverez tous les accessoires fournis.

En revanche, il faudra surveiller l’autonomie de l’appareil, mais sa batterie devrait fournir 2 à 3 mois d’utilisation. Vous pouvez toujours vous procurer une deuxième batterie et alterner pendant que la première est en charge, afin de toujours avoir votre caméra allumée.

Les intrus sous les feux des projecteurs

Une fois en route, la Spotlight Cam Battery est capable de filmer en 1080p, avec un angle de vision à 140° à l’horizontale et 78° à la verticale. Le rendu est de bonne qualité, et couvre un bon périmètre grâce à son grand-angle. La caméra pourra également enregistrer une fois la nuit tombée, avec des images nettes. Elle intègre d’ailleurs deux projecteurs LED (2 000 lumens) qui éclaireront la zone visée par la caméra, et qui dissuadera au passage les intrus.

Bien sûr, elle est capable de détecter les mouvements et vous alerte en temps réel sur votre smartphone. Depuis l’application, vous allez pouvoir personnaliser les zones que vous souhaitez surveiller en priorité et que vous considérer plus sensibles. La Ring Spotlight peut effrayer les intrus, grâce à sa sirène (105 dB) que vous pouvez programmer pour qu’elle se déclenche dès qu’un mouvement est détecté, ou bien lancer à distance depuis l’app. Vous pouvez par ailleurs entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués. Il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez.

Pour finir, Alexa est de la partie et permet d’activer l’enregistrement directement à la voix une fois la caméra couplée à un appareil servant de Hub central, comme un Echo Show par exemple.

