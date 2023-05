La JBL Flip 6 notée 9/10 est idéale pour vos soirées d’été, surtout à -33%

Sur le marché des enceintes portables Bluetooth, celles fabriquées par JBL sont une valeur sûre. Et si avec l’arrivée de l’été, vous en cherchez une, ça tombe bien, la Flip 6 passe de 149 euros à 99 euros grâce à un code promo.

Même si la JBL Flip 6 est sortie il y a deux ans, cette dernière reste encore aujourd’hui une très bonne référence. Testés par la rédaction, elle ne laisse pas indifférente, que ce soit pour sa qualité de fabrication, ses performances audio, ou encore son autonomie solide. Et aujourd’hui, la JBL Flip 6 est à un prix plus abordable grâce à cette remise de 50 euros.

La JBL Flip 6, c’est quoi ?

Une jolie enceinte portable solide et étanche

Un son puissant et équilibré

Une autonomie confortable

À 149 euros sur le site officiel, l’enceinte Bluetooth Flip 6 de chez JBL s’affiche à 111 euros sur le site Boulanger et en appliquant le code AUDIO10, elle passe à 99,90 euros seulement.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’enceinte Bluetooth JBL Flip 6. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le JBL Flip 6 au meilleur prix ?

Une enceinte soignée, pratique qui respire la solidité

La JBL Flip 6 reprend le design cylindrique du modèle précédent, et change de logo en passant du petit carré rouge aux grandes lettres JBL en relief. La qualité de fabrication est au rendez-vous, avec son revêtement de tissu Kvadrat sophistiqué. Son format compact permet de la transporter sur tous les trajets du quotidien et son poids de 530 g facilitera le tout.

Sa conception est aussi robuste grâce à son enveloppe en caoutchouc qui amortira les éventuels chocs. Elle sera également tout terrain grâce à sa certification IP67, qui la rend imperméable et étanche jusqu’à un mètre de profondeur pendant 30 minutes, ce qui la rend tout à fait adaptée à une utilisation près d’une piscine ou en bord de mer.

Agréable à écouter de près comme de loin, durant un moment

Pour la partie audio, JBL ajoute un haut-parleur et un amplificateur de plus sur la Flip 6. Elle délivre un son parfaitement équilibré, précis et généreux. Grâce à deux radiateurs passifs qui se chargent des graves, elle offre une belle puissance sonore. Elle offre une puissance tout à fait honorable pour sa taille, avec notamment des basses plutôt profondes et riches.

Elle dispose d’ailleurs du Bluetooth multipoint, qui vous permet de connecter deux appareils simultanément. En revanche, l’enceinte JBL est dépourvu de micro pour vous permettre de passer des appels. Avec le mode PartyBoost, vous pourrez même lier plusieurs enceintes compatibles pour obtenir un son encore plus puissant, ce qui sera bien appréciable lors de vos soirées. Pour finir, si la firme annonce jusqu’à 12 heures d’autonomie, durant notre test, nous avons pu mesurer 13 heures d’autonomie avec 10 et 30 % de son volume environ. Elle se rechargera via USB-C, contrairement aux anciennes versions qui embarquaient un port microUSB.

Si vous souhaitez plus de détails, voici notre test sur la JBL Flip 6.

La JBL Flip 6 est un bon produit à ce prix-là, mais si vous souhaitez découvrir ce que propose la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes Bluetooth portables en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.