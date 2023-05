Le Samsung Odyssey G3 est un écran PC performant (165 Hz) et pas cher (159 €)

Le moniteur Samsung Odyssey G3 possède une fiche technique très convaincante pour les joueurs à la recherche de bonnes performances sans y mettre un salaire entier puisqu’il coûte seulement 159 euros grâce à cette offre.

Pour profiter pleinement de vos sessions gaming, un moniteur PC de bonne qualité peut faire la différence. Samsung propose le Odyssey G3 un moniteur réactif et bien conçu pour obtenir une meilleure expérience une fois en jeu. C’est en plus une excellente affaire en ce moment puisqu’il est trouvable avec 70 euros de remise.

Les avantages du Samsung Odyssey G3 2021

Une dalle IPS de 24 pouces à 165 Hz

Un temps de réponse minime : 1 ms

Compatible AMD FreeSync Premium

Avec un prix barré à 229 euros, l’écran PC Samsung Odyssey G3 2021 se négocie maintenant à 159 euros sur le site d’Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Odyssey G3 2021. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Odyssey G3 2021 (G30A) au meilleur prix ?

Une dalle FHD certes, mais réactive

Le Samsung Odyssey G3 dans sa version 24 pouces trouvera parfaitement sa place sur votre bureau. Sa dalle IPS dispose d’une simple définition FHD (1 920 x 1 080 pixels). Ce n’est pas la meilleure résolution, mais l’écran offre une bonne qualité d’image, des couleurs riches et bien détaillées.

Le moniteur se destine aux gamers exigeants qui ont besoin d’une fluidité exemplaire dans les derniers opus. Et cet écran montre une bonne fluidité grâce à son taux de rafraîchissement de 165 Hz, mais également son temps de réponse de seulement 1 ms. Avec ses atouts, vous profiterez d’un gameplay réactif avec des images très détaillées.

Bien équipé

Dans la continuité d’offrir un écran gaming performant, la firme coréenne rend compatible son moniteur avec la technologie AMD FreeSync Premium, très utile pour éviter les problèmes de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image en jeu.

Et même si Samsung abandonne la courbure sur cette série 2021, l’écran PC offre de fines bordures sur ses 3 côtés pour proposer une excellente immersion en jeu. Il dispose d’ailleurs d’un pied réglable en hauteur et d’un écran inclinable, orientable et pivotable jusqu’à 90 pour une meilleure ergonomie de visionnage. Quant à la connectique, on a une entrée HDMI, une entrée DisplayPort et une prise casque.

Si vous souhaitez comparer l’écran gaming de Samsung avec d’autres références que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming en 2023.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !