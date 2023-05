Insta360 One RS : cette action cam 4K concurrente de la GoPro voit son prix chuter de 20 %

Insta360 est un constructeur chinois qui a eu du succès lors de la sortie de sa One R, une action cam modulaire qui se découpe en trois parties : le processeur, la batterie et la caméra. Elle a également la particularité de proposer trois objectifs interchangeables. Cette formule gagnante, Insta360 l'a reprise pour sa One RS qui affiche en ce moment un prix de 255,99 euros au lieu de 319,99 euros chez Amazon.

Afin de capturer de belles images et faire le plein de souvenirs l’été qui vient, une action cam peut être une alternative intéressante au traditionnel appareil photo. L’Insta360 One RS dont il est question ici dispose d’un module 4K et de la stabilisation optique qui vous permettront d’enregistrer des vidéos époustouflantes et immersives pour revivre ces moments. Vous pouvez en ce moment mettre la main sur cette action cam pour moins cher que d’habitude grâce à cette promotion de 20 % chez Amazon.

L’Insta360 One RS 4K Edition en quelques points

Trois modules dont un capteur 4K ou écran large 6K

Une bonne stabilisation optique

Étanche jusqu’à une profondeur de 5 mètres

Au lieu de 319,99 euros habituellement, l’Insta360 One RS 4K Edition est maintenant disponible en promotion à 255,99 euros chez Amazon.

Une belle qualité d’image avec la 4K et la stabilisation optique

L’Insta360 One RS est une mise à jour de la One R, on retrouve donc la même conception modulaire et une action 3-en-1 avec trois objectifs mis à disposition. Vous avez un module 4K Boost de 48 Mpx, un module 360° et un module grand-angle d’un pouce. Avec le premier, l’Insta360 One RS est capable de filmer jusqu’en 4K 60 images par seconde. La qualité d’image est bluffante avec une netteté excellente et une bonne saturation. Vous disposez même d’un mode 6K ultra-grand écran capable de filmer avec une définition de 6016 x 2560 pixels.

Cette action cam dispose également d’un mode HDR actif encore plus performant que celui du One R, le résultat est là aussi de haute volée et Insta360 réussi même l’exploit de concurrencer GoPro sur ce terrain. Notez toutefois que les vidéos sont limitées à la 4K 30 images par seconde avec ce mode. Ajoutez à cela la stabilisation FlowState et vous aurez des vidéos bluffantes, même si GoPro fournit une stabilisation de meilleure qualité, vous n’aurez pas à vous plaindre de celle proposée par l’Insta360 One RS.

Étanche, endurante et avec quelques fonctionnalités sympas

Pourrait-on la qualifier d’action cam si vous ne pouviez pas l’emmener partout avec vous ? L’Insta360 One RS n’oublie pas d’être résistante à l’immersion avec sa certification IPX8 et reste étanche jusqu’à cinq mètres de profondeur. C’est moins qu’une GoPro, mais c’est en réalité pas mal pour une action cam à conception modulaire. Du côté de l’autonomie, le constructeur chinois annonce que la batterie de 1445 mAh peut tenir 75 minutes en filmant en 4K 60 i/s.

L’Insta360 One RS propose des fonctionnalités sympathiques pour les vidéastes comme le Timeshift qui accélère une vidéo filmée normalement et le Timelapse qui prend des clichés à intervalles réguliers et les compile pour former une vidéo. Vous avez aussi un mode Slo-mo qui est, en revanche, bien en deçà de la concurrence puisqu’il n’est pas compatible avec la 4K 120 i/s qui est pourtant la norme sur le marché. Reste que pour de l’entrée de gamme et les vidéastes amateurs, l’Insta360 One RS est un très bon choix.

Ça tourne !

