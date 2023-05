-30 % sur ce laptop équipé d’une RTX 4070 et d’un Ryzen 7 pour les gamers exigeants

Les laptops gaming dotés d'une RTX 3000 sont encore en circulation sur le marché et restent de bonnes références pour les gamers avec un budget limité, mais ils sont peu à peu supplantés par les configurations équipées d'une RTX 4000. Ces dernières sont les plus prisées, car elles garantissent les meilleures performances pour profiter des derniers hits et ceux à venir. C'est le cas de cet Acer Nitro avec sa RTX 4070 qui est en ce moment proposé à 1399,99 euros au lieu de 1999,99 euros chez Darty.

Avec des composants dernière génération, cet Acer Nitro 16 vous permettra de tout faire, y compris lancer les jeux les plus exigeants ou des logiciels performants. Bien sûr, il faut tenir compte de la RAM, du stockage ou encore de la gestion thermique, mais la carte graphique doit rester votre premier critère de choix à l’achat d’un PC, car c’est elle qui définit les performances de votre laptop. Avec cette réduction de 600 euros chez Darty, cet Asus Nitro 16 AN16-41-R8UR devient plus accessible que d’ordinaire.

L’Acer Nitro 16 AN16-41-R8UR en quelques points

RTX 4070 et AMD Ryzen 7 aux commandes

Un écran WQXGA rafraîchi à 165 Hz

Un stockage de 512 Go extensible

Au lieu de 1999,99 euros habituellement, l’Acer Nitro 16 AN16-41-R8UR est maintenant disponible en promotion à 1399,99 euros chez Darty.

Un écran de compétition

Avec ses dimensions imposantes, son rétroéclairage RGB sous le clavier et sur le capot ainsi que la connectique sur la tranche arrière, il n’y a pas de doute, cet Acer Nitro 16 AN16-41-R8UR est bien un laptop gamer. Commençons par son écran : une dalle IPS-LCD de 16 pouces se parant d’une définition WQXGA (2560 x 1600 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Il conviendra autant aux gamers exigeants qu’aux créateurs graphiques avec sa bonne colorimétrie.

Au niveau du châssis, on a une connectique complète avec trois ports USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI, un lecteur de cartes microSD, sans compter la prise jack 3,5 mm. Vous avez également un port Ethernet pour assurer une connexion Internet stable, ce qui peut être bienvenu pour vos parties en multijoueur. Pour l’autonomie, comptez environ 5 heures en utilisation modérée, c’est peu, mais il fallait s’y attendre pour un laptop déployant autant de puissance.

Des performances en béton avec la RTX 4070

Actuellement, la RTX 4070 est l’une des trois cartes graphiques les plus puissantes de Nvidia, devancée uniquement par la RTX 4080 et la RTX 4090. Concrètement, elle vous permet de jouer à n’importe quel jeu en 1440p avec les features activées, à savoir le ray-tracing et le DLSS 3. Vous pouvez également compter sur son espace de stockage pour ranger votre ludothèque, si le SSD M.2 de 512 Go ne suffit pas, vous avez un deuxième emplacement pour étendre sa capacité.

La RTX 4070 s’accompagne d’un processeur AMD Ryzen 7 7735HS doté de 8 cœurs, de 16 threads, cadencé à 3,2 GHz et à 4,75 GHz en mode turbo boost. Il est assisté par 16 Go de RAM DDR5 et d’une autre carte graphique intégrée, la Radeon 660M qui a une consommation d’énergie plus basse et sur laquelle l’Acer Nitro 16 bascule automatiquement s’il n’a pas besoin de la puissance de la RTX 4070. Enfin, vous trouverez une touche NitroSense qui vous permet de contrôler directement la ventilation ainsi que le rétroéclairage RGB.

Pour aller plus loin

Afin de comparer l’Acer Nitro 16 AN16-41-R8UR avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables gaming du moment.

