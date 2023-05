Le surpuissant Dell G16 Gaming (i9 13e gen + RTX 4070) perd 300 € de son prix

Avec sa fiche technique, le Dell Gaming G16 offre des prestations solides pour combler les joueurs les plus exigeants. Et, aujourd'hui, les intéressés de cette configuration extrêmement performante économiseront 300 euros grâce à cette promotion disponible sur le site du fabricant.

Avec une belle configuration tournant autour d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070, le PC portable Dell G16 est une bonne pioche pour qui cherche un laptop gamer performant capable de faire tourner les jeux ultra dans d’excellentes conditions. En ce moment, cette référence est moins chère de 300 euros.

Ce qu’il faut retenir du Dell G16

Un écran 16″ QHD+ rafraîchis à 240 Hz

La puissance du combo RTX 4070 + i9-13900HX

Accompagnée par 16 Go de RAM + 1 To SSD

Au lieu d’un prix barré à 2 048,36 euros, le Dell G16 Gaming est disponible en promotion à 1 749,36 euros sur le site du constructeur.

Une machine robuste, bien conçue

Le Dell G16 met en avant la robustesse et la solidité de son châssis en aluminium avec des courbes très typées gamer. Sa dalle IPS 16 pouces QHD+ encadrée de fines bordures noires permet d’obtenir un ratio châssis/écran de bonne facture. En revanche, il ne fait pas partie des plus légers de sa catégorie avec ses 2,87 kg et ses 25 mm.

L’écran offre par ailleurs un taux de rafraîchissement de 240 Hz, ce qui lui assure forcément une bonne fluidité en jeu. C’est un atout non négligeable une fois en jeu avec des images qui seront nettes et sans latences.

Des performances de hautes volés

Mais le principal intérêt de ce laptop reste sa configuration. Articulés autour d’un CPU Intel Core i9-13900HX cadencé à 5,4GHz en mode boost, on retrouve 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 1 To et surtout une Nvidia GeForce RTX 4070. Autant dire qu’avec une telle configuration, n’importe quel jeu tournera au maximum de ses capacités, en activant la fonction DLSS sur les titres compatibles.

De plus, cette puissance peut également être mise à profit dans des univers hors gaming comme la création de contenu (montage photo, vidéo, streaming, etc.). Attention cependant à la chauffe en pleine activité, même si Dell intègre un système de refroidissement dédié, la température peut facilement monter dans une utilisation très poussée. Quant à l’autonomie, le constructeur promet une durée de 8 heures d’utilisation, mais il ne faut pas en espérer plus d’un PC portable dédié au gaming, car les composants demandent beaucoup de ressources en jeu.

Enfin, côté connectique, le laptop peut compter sur la présence de 3 ports USB A 3.2 Gen 1, un port USB C 3.2 Gen 2, et un port HDMI 2.1 en plus du port Ethernet.

Le modèle de ce bon plan est équipé d’une carte RTX 4070, mais ce n’est pas le seul laptop gamer performant sur le marché. Notre guide dédié des meilleurs PC portables gamer du moment vous donne d’autres alternatives que nous recommandons également.

