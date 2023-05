PlayStation : de 15 à 40 % de réduction sur les jeux, accessoires et abonnements

Sony organise du 2 au 12 juin les Days of Plays, un événement commercial centré autour de la marque PlayStation avec des réductions sur les abonnements PS Plus, sur les jeux et les accessoires.

Après avoir ouvert le bal des conférences de l’été avec son PlaySation Showcase durant lequel a notamment été annoncé officiellement le « Project Q », Sony souhaite encore occuper l’espace médiatique et annonce l’arrivée des Days of Play qui se dérouleront du 2 au 12 juin. Concrètement, il s’agit d’une période commerciale centrée sur l’univers PlayStation où les joueurs vont pouvoir bénéficier de réductions plus ou moins importantes sur les abonnements PlayStation Plus, les jeux et les accessoires.

Des abonnements PlayStation Plus moins chers

Depuis la segmentation de ses offres avec l’arrivée des abonnements Premium et Extra, nombre de joueurs se sont plaints de la montée des prix. Avec les Days of Play, Sony compte bien relancer l’intérêt.

Pour les nouveaux membres et les membres actuels de PlayStation Plus, tous les abonnements de 12 mois seront proposés avec 25 % de réduction durant l’événement. Tous sont concernés à savoir : Essentiel, Extra et Premium. Sony précise bien que ces réductions s’appliquent autant aux nouveaux abonnés qu’aux abonnés existants, et concernent aussi le passage d’un abonnement inférieur à supérieur.

Jusqu’à 40 % de réduction sur les jeux et accessoires PS5

Les jeux et accessoires officiels PlayStation sont aussi concernés par ces Days of Play avec des réductions de prix allant de 15 à 40 % suivant les références. Notez aussi que ces réductions seront effectives sur les jeux disponibles de PlayStation Store avec une sélection dédiée à l’événement.

Concernant les accessoires, il faudra se rendre dès le début des Days of Play (le 2 juin) sur la boutique officielle PlayStation. Apparemment, la console en elle-même n’est pas concernée par ces réductions, mais les accessoires comme les manettes, casques audio et autres stations de recharge pourront en bénéficier.

