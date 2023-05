Xiaomi vous fait économiser plus de 30 % sur son nouveau purificateur d’air

Si vous avez des allergies ou des problèmes respiratoires liés à la qualité de l’air, le nouveau purificateur d’air de Xiaomi est la bonne solution. Il passe de 129,99 euros à 84,99 euros sur le site du constructeur.

Parmi la multitude de produits Xiaomi, on trouve des purificateurs d’air et le Air Purifier 4 Compact est le petit dernier. Il vient améliorer la qualité de l’air chez soi, et s’installe sans difficultés dans une pièce avec son faible encombrement. Pour les personnes sujettes aux allergies, cet appareil pourrait bien vous plaire, surtout qu’il est proposé avec 45 euros de réduction.

Le Xiaomi Air Purifier 4 Compact en bref

Un purificateur d’air peu encombrant

Capable de filtrer jusqu’à 99,97 % des particules fines

Prise en charge de Google Assistant et contrôle à distance

Au départ à 129,99 euros, le Xiaomi Air Purifier 4 Compact est actuellement en promotion à 99,99 euros sur le site du constructeur. Pour les nouveaux clients, un coupon de 15 euros s’applique et fait passer le purificateur d’air à 84,99 euros seulement.

Un design compact et discret

Comme son nom l’indique, le Xiaomi Air Purifier 4 Compact mise sur une taille réduite et peu encombrante (220 × 355 mm). Des petites dimensions qui permettent de l’utiliser aussi bien sur une table, comme sur le sol et peut-être déplacé facilement. Quant à son apparence, il ne diffère pas de ses confrères, et s’affiche avec un coloris tout blanc et un format arrondi qui se fondra parfaitement dans toutes les décorations.

Discret, il se fera vite oublier, même lorsqu’il se mettra en route, car la firme chinoise a tenu à ce que son appareil travaille silencieusement pour que vous puissiez en profiter en toute tranquillité la nuit, par exemple. D’après Xiaomi, le niveau sonore est de 20 dB.

Purifie l’air et récolte un tas de données pratiques en temps réel

Pour les personnes dont les éternuements sont votre quotidien durant la période du printemps, le Smart Air Purifier 4 est une bonne solution pour purifier l’air de votre intérieur afin qu’elle soit de meilleure qualité. Pour ce faire, il embarque un filtre 3-en-1 capable de capturer 99,97 % des particules, et même les plus fines (0,3 micromètre). Avec une entrée d’air à 360°, le Purifier 4 Compact est capable de capturer les poussières, les particules fines, le pollen, les squames d’animaux responsables des allergies, les bactéries, mais aussi les odeurs désagréables qui parasitent l’air. D’après la marque, il peut purifier une pièce de 48 m², 2 fois par heure.

Il est aussi doté d’un écran LED qui donne la qualité de l’air en temps réel en affichant des informations précises du taux de PM2,5 — pour les particules fines — dans l’air ambiant. Un cercle lumineux vous facilitera même la tâche puisqu’il changera de couleur en fonction de la qualité de l’air. Il est possible de contrôler le purificateur à distance grâce à l’application Mi Home depuis votre appareil Android ou iOS. L’application donne tout un tas de données pratiques récoltées en temps réel, comme la durée de vie restante du filtre, quand celui-ci doit être changé, programmer les heures de mise en route et d’extinction… Enfin, les compatibilités avec Google Assistant et Alexa seront aussi de la partie pour effectuer des commandes vocales.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références disponibles sur le marché, n’hésitez pas à consulter notre guide sur les purificateurs d’air : quel est le meilleur modèle à choisir en 2023 ?

