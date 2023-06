Très chère à sa sortie, la borne d’arcade Neo Geo Mini n’est qu’à 60 € aujourd’hui

La Neo Geo Mini est une borne de jeux version de poche intégrant une multitude de titres emblématiques de l'ère arcade. Disponible en promotion sur Amazon, elle passe de 129,99 euros au lancement à seulement 60,01 euros aujourd'hui.

La Neo Geo Mini, conçue pour ressembler à une mini borne d’arcade, offre une collection de jeux classiques de la célèbre console des années 1990. Pendant la vague des consoles mini (coucou Nintendo), la Neo Geo Mini Arcade s’est surtout démarquée par sa qualité de fabrication et son expérience immersive. Disponible aujourd’hui à moitié prix, c’est l’opportunité unique de revivre les classiques de la Neo Geo pour pas cher.

Les caractéristiques de la borne Neo Geo Mini

Écran, boutons et joystick de très bonne qualité, jouabilité agréable

Fonctionnalités multijoueurs sur TV

Accessoires pour jouer sur le TV vendus séparément, et cher !

Vendue 129,99 euros à sa sortie en 2018 (sans compter les accessoires), la Neo Geo Mini Arcade édition Internationale bénéficie aujourd’hui d’une promotion qui l’a fait passer à seulement 60,01 euros sur Amazon.

Un catalogue de 40 jeux disponibles

La Neo Geo Mini Arcade propose une collection de 40 jeux emblématiques de la Neo Geo. Des titres tels que « Metal Slug », « King of Fighters », « Samurai Shodown » et « Fatal Fury » sont inclus, offrant ainsi une variété de genres et de styles de jeu pour satisfaire tous les goûts. Toutefois, certains joueurs ont critiqué la sélection de jeux limitée de l’édition internationale, regrettant l’absence de certains titres majeurs au profit de jeux moins connus.

Une expérience de jeu soignée

Les points forts de cette Neo Geo Mini résident dans sa qualité de fabrication. Bien loin d’être cheap, sa plastique est robuste et tient dans la main. Son mini écran TFT de 3,5 pouces est de très bonne facture, lumineux et lisible malgré sa taille, il permet de profiter du mode arcade pendant un certain temps sans trop se fatiguer. Les boutons et le joystick sont également de très bonne qualité, avec une grande précision pour profiter au maximum des jeux de combats. Côté graphismes et sons, là encore la borne arcade Neo Geo ne déçoit pas. La qualité est au rendez-vous et vous plonge dans les années 1990 en quelques secondes.

Un portage sur TV en demi-teinte

Composée d’une sortie HDMI permettant de la connecter à un téléviseur, la Neo Geo Mini offre ainsi la possibilité de jouer en multijoueurs dans le salon. Malgré une résolution d’écran de qualité, on note toutefois des ralentissements sur certains jeux comme Metal Slug. De plus, le jeu en multijoueurs est seulement possible moyennant l’achat d’un câble HDMI spécifique (à 24,99 euros) et d’un gamepad Neo Geo Mini (à 25,99 euros), vendus séparément. La facture s’alourdit et devient très salée.

La Neo Geo Mini Arcade offre donc une expérience de jeu rétro authentique avec sa sélection de jeux classiques et son design nostalgique. Son prix élevé lors de sa sortie en a rebuté plus d’un, ce qui rend cette promotion à 60 euros d’autant plus intéressante pour les joueurs passionnés de la console.

Afin de découvrir d’autres consoles que la Neo Geo Mini Arcarde édition Internationale, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide dédié au rétrogaming.

