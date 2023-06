Cette offre Fnac permet de baisser drastiquement le prix du Google Pixel 7 Pro

Jusqu’au 16 juin, la Fnac offre un bonus de reprise de 150 euros si vous ramenez votre ancien smartphone. Vous pouvez ainsi repartir avec un Google Pixel 7 Pro à 619 euros au lieu de 899 euros. Pas mal, non ?

Vous rêviez d’obtenir le nec plus ultra des téléphones pour faire les plus belles photos Instagram ? Si vous n’êtes pas prêt à vendre votre rein pour un iPhone, il est toujours possible de se tourner vers le Pixel 7 Pro. Le smartphone haut de gamme de Google coûte presque 300 euros de moins. Il faudra au préalable ramener votre téléphone actuel pour bénéficier de l’offre.

Les points forts du Google Pixel 7 Pro

Une qualité de photo de dingue

Une interface soignée et fluide

Un excellent rapport qualité-prix (encore plus lorsqu’il est en promo !)

Vendu à 899 euros lors de sa sortie, le Google Pixel 7 Pro est aujourd’hui affiché à 769 euros sur le site de la Fnac, mais en sélectionnant le retrait en magasin, vous pouvez ainsi ramener un ancien smartphone pour obtenir un bonus reprise de 150 euros, et ainsi acquérir le smartphone de Google pour 619 euros.

On prend (presque) les mêmes et on recommence

On ne change pas une équipe qui gagne. Avec son Pixel 6 l’année dernière, Google avait placé la barre très haut en termes de qualité de smartphone. Pour le Pixel 7, le géant américain reprend peu ou prou la même recette, mais avec tout de même quelques améliorations. La version Pro, elle, adopte un capteur photo supplémentaire au modèle classique. Sa batterie est aussi plus grande, il dispose davantage de mémoire vive (12 Go au lieu de 8 Go pour le Pixel 7) ainsi qu’un écran plus grand et légèrement incurvé.

Le téléphone parfait n’existe pas

Malgré toutes ces belles qualités, le Google Pixel 7 Pro a quand même quelques failles. On lui reproche notamment une vitesse de charge beaucoup trop lente, d’autant plus qu’il faudra partir en quête de son propre chargeur, puisqu’aucun n’est fourni avec l’appareil. Le smartphone est aussi dépourvu de prise jack. Il faudra donc pairer un casque ou des écouteurs sans fil pour profiter de sa musique, ou bien trouver du matériel compatible avec son port USB-C.

Si vous êtes un fier pratiquant du toilettes-gaming et que vous ne comptez pas votre temps sur les jeux smartphone, il faudra rester indulgent sur les performances du Google Pixel 7 Pro. Ces dernières ne sont pas transcendantes en comparaison de la concurrence, mais reste correcte pour jouer de temps en temps.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Pixel 7 Pro.

Afin de comparer le Pixel 7 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones du moment.

