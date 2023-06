Pour l’été, la marque Dyson brade son meilleur purificateur d’air à -43%

Pendant le début de l'été, l'air peut encore être chargé en pollen. Pour braver cela, un purificateur d'air peut être d'un grand secours et la meilleure référence de Dyson voit en ce moment son prix chuter de 699 euros à 399 euros.

S’ils ont gagné en popularité à cause, ou plutôt grâce, à la pandémie de Covid-19, les purificateurs d’air ne sont pas près de voir leur succès ralentir puisque nous faisons actuellement face à un autre mal : le pollen. Actuellement, le Dyson Purifier Cool Formaldehyde est l’une des meilleures références du marché et le modèle le plus abouti du constructeur britannique. Grâce à un code promo, vous pouvez l’obtenir pour 300 euros moins cher que d’ordinaire en boutique officielle.

Pourquoi choisir le Dyson Purifier Cool Formaldehyde ?

Une filtration extrêmement efficace

Plus silencieux que ses prédécesseurs

Une application dédiée complète et intuitive

Au lieu de 699 euros habituellement, le Dyson Purifier Cool Formaldehyde est affiché à 549 euros, mais le code promo DYSON-ETE permet d’obtenir cet excellent purificateur d’air à 399 euros sur la boutique officielle de la marque.

Un niveau de filtration qui atteint un nouveau palier

Avec le Dyson Purifier Cool Formaldehyde, le constructeur britannique a atteint un nouveau niveau de purification d’air en s’attaquant cette fois au formaldéhyde, un gaz polluant et cancérigène que l’on retrouve essentiellement à l’intérieur d’un foyer, dans les matériaux de construction de certains meubles et planchers ainsi que dans certains produits d’entretien comme des colles et des vernis. En plus de ce gaz, ce purificateur d’air s’occupe aussi des virus, de la poussière et des allergènes.

Si vous comptez l’utiliser pour purifier l’air de votre salon assailli par le pollen, faites attention à ne pas vous habituer à un air trop sain. Le choc entre l’air de votre intérieur et celui de l’extérieur n’en sera que plus grand. En plus d’une purification extrêmement efficace et rapide de votre intérieur, le Dyson Purifier Cool Formaldehyde serait moins bruyant de 20 % selon son constructeur. Enfin, vous avez un petit écran à la base du purificateur pour avoir un œil sur la qualité de l’air dans votre pièce.

Dyson Link toujours aussi complète

Vous pouvez utiliser le Dyson Purifier Cool Formaldehyde à distance grâce à une télécommande, ou avec votre smartphone via l’application Dyson Link. L’appairage se fait en une pression du doigt et vous avez alors accès à une interface aussi intuitive que complète. Sur Dyson Link, vous pouvez avoir un œil sur la qualité de l’air dans votre pièce ainsi que sur l’état des filtres pour savoir quand les changer. L’application vous donne également la possibilité de programmer des routines de jour comme de nuit ainsi que modifier la direction et la vitesse du flux d’air.

Pour ce qui est des filtres HEPA, Dyson recommande un remplacement tous les ans pour une utilisation quotidienne de 12 heures. L’opération s’effectue à la base du purificateur et est simple à réaliser. Ces filtres sont conçus pour récupérer les particules d’une taille égale ou supérieure à 0,1 μm. Vous avez ensuite le filtre à charbon actif qui neutralise les mauvaises odeurs et le préfiltre qui retient les grosses poussières et qui doit être nettoyé de temps en temps avec un chiffon doux.

Afin de comparer le Dyson Purifier Cool Formaldehyde avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs purificateurs d’air du moment.

