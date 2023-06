Nuki Smart Lock 3.0 Pro : Amazon baisse encore plus le prix de cette serrure connectée complète

Certains d'entre nous ont la phobie de perdre leurs clés et cela vous est peut-être déjà arrivé, ce qui vous a amené à payer des sommes scandaleuses à un serrurier qui a ouvert votre porte en deux temps trois mouvements. Avec une serrure connectée, votre clé est dématérialisée et se retrouve directement sur votre smartphone et l'une des meilleures références du marché, la Nuki Smart Lock 3.0 Pro, est actuellement à 209 euros au lieu de 279 euros.

Jusqu’à récemment encore, les serrures connectées n’avaient que peu de succès en France, au même moment, ce marché était déjà très développé aux États-Unis et en Asie. Mais le constructeur autrichien Nuki a su changer la donne et dynamiser le marché européen avec ses serrures connectées dont la dernière-née, la Nuki Smart Lock 3.0 Pro, profite d’une ristourne de 70 euros sur Amazon.

Le Nuki Smart Lock 3.0 Pro en quelques points

Simple d’installation et d’utilisation

Un ensemble complet de fonctionnalités

Une application intuitive et complète

Au lieu de 279 euros habituellement, le Nuki Smart Lock 3.0 Pro est maintenant disponible en promotion à 209 euros chez Amazon. Notez qu’il s’agit du prix le plus bas sur la plateforme.

Une solution de sécurité simple en tout point

Avec un poids de 580 grammes, la Nuki Smart Lock 3.0 Pro est un engin plus imposant qu’on ne pourrait le penser et pourrait même être encombrante aux yeux de certains, il n’empêche qu’elle a fière allure et que les matériaux utilisés pour sa conception sont de bonne facture. Que les moins bricoleurs d’entre vous se rassurent, l’installation est très simple et l’application dédiée vous donne les instructions tout le long du processus. Votre porte doit cependant être dotée d’un cylindre débrayable, alors vérifiez bien avant d’installer la serrure connectée.

La différence avec le modèle de base et que celui-ci intègre le Wi-Fi, vous n’avez donc pas à investir dans un pont Nuki pour faire fonctionner votre serrure, ni dans des piles puisqu’elle intègre également une batterie rechargeable. Ce qui nous amène à la question de l’autonomie, aucune donnée n’a été communiquée par le constructeur et il nous a été difficile de la quantifier lors de notre test. La durée dépendra de la fréquence d’utilisation, mais au doigt mouillé, on peut compter entre deux et six mois d’autonomie.

Une panoplie complète de fonctionnalités

Avec la Nuki Smart Lock 3.0 Pro, c’est votre smartphone qui vous servira désormais de trousseau de clé. La fonction Auto Unlock automatise le verrouillage et le déverrouillage en se basant sur la géolocalisation de votre smartphone, ce qui peut s’avérer pratique quand on a les bras chargés de course. Vous pouvez également programmer un verrouillage automatique quelques secondes après un déverrouillage ou durant certains horaires, la nuit plus particulièrement.

L’application dédiée à l’utilisation de cette serrure connectée et Nuki Smart Lock, l’appairage se fait en Bluetooth et ne prend que peu de temps. Grâce à elle, vous pourrez verrouiller et déverrouiller manuellement votre serrure, avoir accès à un historique des ouvertures et fermetures pour savoir qui est passé chez vous et à quelle heure et même créer des clés temporaires pour des amis de passage ou définitives pour les membres de votre famille.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Nuki Smart Lock 3.0 Pro.

Afin de comparer le Nuki Smart Lock 3.0 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures serrures connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

