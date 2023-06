HTC Vive Flow à -40 % : ces lunettes VR légères sont enfin beaucoup moins chères

Bien plus légères et ergonomiques qu'un casque de réalité virtuelle classique, les lunettes HTC Vive Flow ont une approche plutôt originale, axée sur le bien-être. Très onéreux à sa sortie, ce casque est enfin moins cher grâce à une promotion de 40 % appliquée par la Fnac : on peut ainsi le trouver à 329,99 euros au lieu de 549,99 euros.

Dévoilé il y a deux ans, le casque de réalité virtuelle HTC Vive Flow a fait impression à sa sortie en raison de son format plutôt original pour ce type de produit. Il adopte en effet un design inédit de lunettes portables, bien plus faciles à porter, ce qui permet de s’immerger directement et aisément dans l’univers projeté par le casque. Ces lunettes ont bien d’autres atouts, mais son prix de base très élevé ne faisait clairement pas partie de ses points forts. Heureusement, il est aujourd’hui possible de le trouver en promotion, -40 %.

Les points essentiels des lunettes HTC Vive Flow

Un design original

Un écran global de 3,2 K + 75 Hz

Un son spatial 3D

Initialement affiché à 549,99 euros, le casque HTC Vive Flow est désormais proposé à 329,99 euros à la Fnac.

Des lunettes efficaces pour une expérience mobile

Ce qui marque d’abord quand on voit le casque HTC Vive Flow, c’est évidemment son design en forme de lunettes compactes, et bien plus légères qu’un casque de réalité virtuelle classique, généralement plus encombrant. Ici, les lunettes ne pèsent que 189 grammes (contre 600 à 800 grammes pour un casque), et sont même suffisamment souples au niveau des branches pour s’ajuster à n’importe quelle forme de tête. Vous pourrez ainsi tout à fait les porter confortablement même si vous êtes assis, ou couché dans votre lit, puisque le casque ne comporte aucune pièce qui viendrait s’installer sur l’arrière de votre crâne. Par ailleurs, les lunettes sont accompagnées d’un coussinet en tissu doux, qui assure un port aisé de l’ensemble.

Autre aspect qui permet de dire que ce casque est vraiment confortable sur la durée : le HTC Vive Flow ne chauffe pas, et l’évacuation d’air est parfaitement gérée. Notez toutefois que vous ne pourrez pas utiliser le casque avec vos lunettes de vue, contrairement à ce que proposent d’autres casques VR. En revanche, le casque vous donnera la possibilité de régler la correction de votre vue grâce à une molette ajustable.

Un écran 3,2 K appréciable

A l’intérieur du HTC Vive Flow, on retrouvera un écran global de 3,2 K, avec un champ de vision de 100°. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 75 Hz pour une fluidité suffisante, et un son spatial 3D vraiment appréciable pour l’immersion. Le casque offrant une belle mobilité, il sera possible de profiter de ces qualités dans un grand nombre de situations. Concernant les haut-parleurs, ils se situent sur les branches et sont de bonne facture, sans être extraordinaires non plus.

Concernant son utilisation, si le casque HTC Vive Flow pourra tout à fait lancer plusieurs jeux VR, la marque a surtout souhaité faire de son casque un vrai compagnon du quotidien. Vous pourrez ainsi porter les lunettes pour regarder un film sur Netflix, visionner des vidéos, méditer, faire des exercices liés au bien-être ou même lancer quelques applications de productivité, déjà intégrées au casque. Pour les autres apps non intégrées, vous devrez utiliser votre smartphone raccordé via MirrorCast, ce qui permettra de diffuser son contenu dans les lunettes

