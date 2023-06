Xiaomi déstocke sa trottinette électrique abordable sur son site officiel

Si Xiaomi propose des trottinettes électriques puissantes, et donc plutôt onéreuses, la marque chinoise a aussi pensé aux petits budgets en proposant notamment son Electric Scooter 3 Lite. Malgré quelques concessions, il s'agit là d'une bonne référence qui devient actuellement bien plus abordable : elle est proposée à 349 euros au lieu de 449 euros sur le site de Xiaomi.

Parmi les marques qui comptent sur le secteur des trottinettes électriques, impossible de ne pas mentionner Xiaomi. Si la marque chinoise a conçu plusieurs gammes de modèles moins chers que la concurrence, certaines références affichent tout de même un prix plutôt élevé. D’où l’intérieur, pour les budgets plus restreints, de se tourner vers les modèles des gammes « Lite » du constructeur, plus accessibles et qui ne manquent pas d’atouts, malgré quelques concessions nécessaires. La Xiaomi Electric Scooter 3 Lite est un bon exemple vers lequel vous pourrez vous tourner sans souci, d’autant plus qu’on peut actuellement la trouver 100 euros moins chère.

Les points essentiels de la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite

Une trottinette légère

Une vitesse de pointe de 25 km/h

Une autonomie satisfaisante

D’abord affichée à 449 euros, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite est désormais proposée à 349 euros sur le site de Xiaomi. Pour les nouveaux clients, cette trottinette sera même moins chère grâce à un coupon de 15 euros, qui permet de faire passer son prix à 334 euros.

Une trottinette légère et facile à transporter

Avec son châssis en alliage d’aluminium léger et résistant, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite a l’avantage d’être bien plus facile à transporter que d’autres références plus massives. Il faut dire qu’en plus, elle ne pèse que 13 kg. Et pour la ranger ou l’amener avec vous dans les transports en commun, vous pourrez la plier très facilement grâce à son système de pliage astucieux. Concernant le reste de son design, on pourra aussi profiter d’un plateau plus large, ce qui permet d’apporter bien plus de stabilité et de confort sur la route. Autre atout de la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite : celle-ci est certifiée IP54, ce qui la rend résistante aux éclaboussures d’eau et à la poussière.

Sur le guidon de la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite, on trouvera par ailleurs un écran LED minimaliste, qui affiche plusieurs informations pratiques comme votre vitesse, le mode de conduite choisi ou encore l’état de la batterie.

Plusieurs modes et une conduite agréable

C’est sur la puissance de son Electric Scooter 3 Lite que Xiaomi a dû faire quelques concessions pour maintenir un prix contenu. Son moteur est par exemple doté d’une puissance nominale de 300 W, contre 600 W pour la Mi Electric Scooter 3. Toutefois, cela n’empêche pas la version Lite d’atteindre une vitesse de pointe de 25 km/h comme les trottinettes classiques. Vous pourrez d’ailleurs choisir entre trois modes de vitesse durant vos déplacements : un mode piéton à 6 km/h, un mode standard à 15 km/h et un mode sport à 25 km/h. L’Electric Scooter 3 Lite, dotée d’un cadre plus fin et donc plus légère, pourra affronter des pentes de 14%, mais cela reste tout de même inférieur à ce que propose la Mi Electric Scooter 3.

Concernant son autonomie, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite est équipée d’une batterie de 5 200 mAh (contre 7 650 mAh pour la Mi Electric Scooter 3). Si Xiaomi annonce une autonomie de 20 km, cette donnée sera naturellement à nuancer, puisqu’elle ne prend pas en compte le poids de l’utilisateur, les conditions météo, les pentes (qui nécessitent plus de puissance) ou encore la pression des pneus.

