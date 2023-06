HP Omen : le prix dérisoire de cet écran PC (25″,144 Hz) va vous surprendre

Les écrans PC de 27 et de 32 pouces sont d'ordinaire les formats privilégiés par les gamers, mais les écrans d'environ 24-25 pouces présentent, eux aussi, quelques avantages : simples à installer, polyvalents et surtout, plus abordables. C'est notamment le cas du HP Omen 25, un moniteur d'entrée de gamme qui voit son prix dégringoler de 149 euros à seulement 99 euros chez E.Leclerc.

Dans un setup gamer, l’écran PC est l’un des éléments les plus importants, c’est grâce à lui que vous pourrez plus ou moins apprécier vos sessions de gaming. Si vous n’êtes pas très argenté, sachez qu’il existe des références pas chères dotées de bonnes caractéristiques, comme ce HP Omen 25. Ce moniteur de 25 pouces se targue notamment d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, et surtout, d’une promotion de 50 euros.

Le HP Omen 25 en bref

Un écran gaming de 25 pouces en Full HD

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Compatibilité avec AMD FreeSync

Au lieu d’un prix barré de 149 euros, le HP Omen 25 est maintenant disponible en promotion à 99 euros chez E.Leclerc.

Un écran gamer avec le minimum strict

HP est une marque plutôt connue pour fournir des équipements informatiques dédiés à la bureautique, mais le constructeur américain s’insère également sur le segment du gaming avec sa gamme Omen. Le HP Omen 25 ci-présent est un écran PC de 25 pouces (63,5 cm de diamètre) en format 16:9 et en Full HD (1 920 x 1 080 pixels), ce qui correspond à la définition standard pour un écran de cette diagonale. La luminosité s’élève à 400 cd/m² et le rapport de contraste à 1000:1.

La connectique comprend plus que le minimum syndical pour brancher les différents périphériques et relier le moniteur au PC, à savoir deux ports HDMI, un DisplayPort et trois ports USB-A pour favoriser l’usage multimédia et qui donnent au HP Omen 25 un côté polyvalent. On peut toutefois regretter un manque d’ergonomie sur ce moniteur, alors que la plupart des modèles ont un écran réglable en hauteur ou pivotable sur lui-même, celui-ci est seulement inclinable d’avant en arrière.

Une dalle orientée sur la réactivité

Comme mentionné ci-dessus, le HP Omen 25 est doté d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui permet de jouer à n’importe quel jeu dans de bonnes conditions, des FPS aux RPG multijoueurs en passant par des titres plus classiques. Cet écran gamer supporte également la technologie AMD FreeSync qui synchronise les performances de la carte graphique avec l’affichage de l’écran pour réduire, voire supprimer totalement, les effets de saccade, de flou et de déchirure.

En plus de la fréquence d’images, cette dalle est orientée vers la réactivité, en atteste son temps de réponse d’une milliseconde. De plus, il s’agit d’une dalle TN, une technologie d’affichage répandue chez les écrans PC d’entrée de gamme et qui permet d’avoir un temps de réponse faible. Cette réactivité se fait cependant au détriment de la qualité de l’image, et plus précisément sur le rapport de contraste plus limité et la colorimétrie plus terne.

Afin de comparer le HP Omen 25 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.