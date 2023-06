Ce petit vidéoprojecteur idéal pour Netflix est à prix mini avec ce code promo

Le Wanbo TT est un petit vidéoprojecteur compact qui est particulièrement taillé pour les contenus de Netflix, en plus de proposer une fiche technique plutôt complète. En ce moment, vous pourrez trouver ce modèle à 229 euros chez Geekbuying, alors que chez d'autres e-marchands, son prix dépasse les 300 euros.

Désormais, celles et ceux qui souhaitent se concocter un petit cinéma dans leur salon misent bien plus souvent sur un vidéoprojecteur que sur un TV classique. Certains appareils ont d’ailleurs l’avantage d’être bien plus compact que d’autres, ce qui les rend très faciles à transporter. C’est le cas du Wanbo TT, dont l’un des principaux atouts est d’être idéal pour les contenus proposés par Netflix, en plus de promettre une belle luminosité. Le moment est en plus tout choisi pour mettre la main sur ce modèle, puisque son prix ne dépasse pas les 230 euros.

Les points essentiels du Wanbo TT

Un vidéoprojecteur compact

Des images en Full HD jusqu’à 120 pouces

Une luminosité de 650 ANSI lumens

Habituellement proposé à plus de 300 euros, puis affiché à 279 euros, le Wanbo TT est désormais vendu à 229 euros chez Geekbuying grâce au code promo NNNFRSOLDETT.

Un modèle nomade qui ne prend pas beaucoup de place

Le premier atout du Wanbo TT, c’est évidemment son format compact, qui fait qu’on peut tout à fait le porter et le tenir dans la main pour le déplacer d’une pièce à l’autre si besoin. Avec son poids plume de 1,67 kg et ses dimensions réduites (17 x 12 x 17.5 cm), il diffère grandement des autres vidéoprojecteurs bien plus massifs qui ne peuvent pas se permettre d’être nomades comme le modèle de Wanbo. Concernant son design, le Wanbo TT adopte un style plutôt minimaliste et sans fioritures, avec un châssis noir classique qui ne devrait pas trancher avec votre déco d’intérieur.

Des images projetées jusqu’à 120 pouces

Malgré sa petite taille, le Wanbo TT est une machine dotée d’une puissance plus qu’appréciable. Ce vidéoprojecteur sera tout d’abord capable de projeter des images entre 40 et 120 pouces dans une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). On pourra même compter sur une compatibilité avec le HDR10, qui permet d’afficher une plus large palette de couleurs et une luminosité bien plus satisfaisante. En parlant de luminosité, justement, celle-ci grimpe jusqu’à 650 ANSI lumen, soit l’assurance de profiter d’un contenu suffisamment lisible, y compris en pleine journée, même si l’expérience sera toujours plus agréable dans une pièce plongée dans le noir. Par ailleurs, assurez-vous d’avoir un recul d’au moins 2 mètres pour obtenir des images grand format. Côté audio, on aura droit à une paire de haut-parleurs de

D’autres fonctionnalités sont proposées par le Wanbo TT pour améliorer encore plus l’expérience, comme un autofocus efficace aidé d’une intelligence artificielle qui adaptera automatiquement et rapidement l’image projetée à la surface que vous aurez choisie. La cerise sur le gâteau, c’est évidemment son intégration parfaite de Netflix, ainsi que d’autres applications de streaming comme Prime Video et YouTube : les plateformes phares seront ainsi déjà intégrées à l’interface du vidéoprojecteur, et donc facilement accessibles.

